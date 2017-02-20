Eurostat:AB’de fosil kaynaklar başlıca enerji kaynağı.Kıbrıs hidrokarbonlara bağımlılık oranında AB’de son sırada yer alıyor

Kıbrıs’ın 2015’de fosil yakıt ithalatına bağımlılığı 2005 yılına kıyasla değişmeyerek %103 olmaya devam ediyor. Buna göre, brüt iç enerji tüketimi içinde fosil yakıtları ihtiyacı %94’e ulaşmaktadır (2,3 milyon Ton Eşdeğer Petrol ‘TEP’). Eurostat verilerine göre, bu performans, sıralamada Kıbrıs’ı son sıraya sokuyor.

Eurostat’a göre, 2015’de, AB’de gayri safi yurt içi enerji tüketimi,1990 (%-2,5) seviyesi altında, 2006 yılın en yüksek seviyesine kıyasla %11,6 azalarak 1milyar 840 milyon ton eşdeğerden, 1milyar 626 milyon ton eşdeğer petrole ulaştı.

2015’de AB’nin enerji tüketiminin üççeyreğini oluşturan fosil kaynaklar, son on yıldır istikrarlı azalmaya rağmen, başlıca enerji kaynaklarını oluşturmaya devam ediyor (1990’da %83 – 2015’de %73).

Buna rağmen, bu dönemde, AB’nin fosil yakıt ithalat bağımlılığı artış gösterdi (1990’da %53 – 2015’de %73). Kısacası, AB’de üretilen her ton fosil yakıta karşı bir ton fosil yakıt ithal edilirken bu oran 2015’de 3/1 oldu.

314 TEP ile (AB’nin toplam tüketiminin %19), Almanya 2015’de AB içinde en büyük enerji tüketici olarak ilk sırada yer aldı. Almanya’yı Fransa (253 TEP, ya da %16), Britanya (191 TEP ya da %12), İtalya (156 TEP ya da %10), İspanya (121 TEP, ya da %7%) ve Polonya (95 TEP ya da %6) izliyor.

1990 yılına kıyasla, 2015 yılında en büyük enerji tüketimi düşüşü, AB üyesi üç Baltık devletinde kaydedildi: Litvanya (%-57), Letonya (%-45) ve Estonya (%-37), Romanya (%-44) ve Bulgaristan’da (%-33). Bunun tersine en büyük artışlar Kıbrıs’ta (%+ 41), İrlanda’da (%+ 38), İspanya’da (%+ 35) ve Avusturya’da (%+ 33) kaydedildi.

Her AB üyesi ülkede, fosil yakıt tüketimi oranında 1990-2015 döneminde bir düşüş görüldü. Özellikle Danimarka’da (1990’da %91’den – 2015’de%69’a), Letonya’da (%832den %61’e) ve Romanya’da (%96’dan %74’e) düştü.

Buna rağmen, üye ülkelerin büyük bir bölümü enerji açısından halen fosil yakıtlara bağımlı olmaya devam ediyor.

2015’de, fosil yakıtlar sadece üç ülkede enerji tüketim ihtiyaçlarının yarısından azını oluşturmaktaydı: İsveç (%30), Finlandiya (%46) ve Fransa (%49).

AB üyesi ülkelerin çoğunda, 1990 – 2015 döneminde ithal fosil yakıt ihtiyaçlarında bir artış görüldü. Bu ihtiyaç özellikle Britanya’da (1990’da %2’den 2015’de %43), Hollanda (%22’den %56’ya), Polonya’da (%1’den %32’ye) ve Çek Cumhuriyetinde (%17’den %46’ya) çıktı. 2015’de, en düşük fosil yakıt ithali Danimarka (%4), Estonya (%17), Romanya (%25) ve Polonya (%32) tarafından gerçekleştirildi.

Kha