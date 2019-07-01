Eurostat:2017’de AB vatandaşları yaklaşık 6,4 milyar geceleme anlamına gelen 1,3 milyar seyahat gerçekleştirdi

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat’a göre 2017 yılında AB vatandaşları yaklaşık 6,4 milyar geceleme anlamına gelen 1,3 milyar seyahat gerçekleştirdi.

Bunların ortalama süresi 5,1 geceleme idi. 2016’ya kıyasla, AB vatandaşlarının seyahat sayısı %4 artış gösterdi. Seyahatlerin dörtte üçü (%73) yurt içinde olurken yaklaşık dörtte biri (%27) yurt dışına gerçekleştirildi. Bunların %21’i AB üyesi ülkelere %6’sı ise AB dışına oldu.

En alışagelmiş ulaşım aracı özel veya kiralık arabalar (%64) olurken bunu uçak (%17), tren (%11), otobüs (%6) ve açık deniz gemileri (%2) izledi. Giden yolcuların yarısından fazlası (%56) uçak kullanırken AB içinde yolculuklar için motorlu araçlar (%76) ve tren ulaşımı (%13) kullanıldı.

Kıbrıs sakinleri 2017’de toplam 2 milyon 799 bin seyahat (iş ve tatil) gerçekleştirdiler. Bunların %49,8’i yurt içinde %50,2’si yurt dışına oldu ve süresi yaklaşık 6,4 geceleme idi. Bu ulaşımların %49,8’i karadan, %49,4’ü uçakla ve %0,8 denizden gerçekleştirildi.

Maltalı (%63), Kıbrıslı (%49), İrlandalı (%43) ve Lüksemburglu (%42) turistler için temel ulaşım aracı uçaklar olurken altı ülkeden ulaşım için uçak kullananların oranı %10’nun altında kaldı: Bunlar şöyle sıralandı; Romanya %3, Bulgaristan %5, Çek %6, Hırvatistan ve Slovenya %8.