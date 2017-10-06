Eurostat Uluslararası Öğretmenler Günü dolayısıyla AB öğretmenlerinin istatistiklerini topladı

Eurostat Uluslararası Öğretmenler Günü dolayısıyla AB öğretmenlerinin istatistiklerini toplayan Eurostat, 2015’te 5,7 milyon kişinin Avrupa Birliği’nde (AB) okul öğretmeni olarak çalıştığını bildirdi. Veriler ilkokul ve ortaokul düzeyinde çalışan öğretmenleri kapsıyor.

Bayanlar, bu meslekte %72 oranıyla (4,1 milyon öğrenci) büyük ölçüde daha fazla görünüyorlar. Kıbrıs’ta erkek öğretmenlerin oranı %27’yi geçmiyor. Litvanya ve Letonya’da bayan öğretmenlerin oranı %85’i geçiyor. AB üyesi tüm ülkelerde 2015’te okul öğretmenlerin büyük çoğunlukla bayan oldu.

En yüksek bayan öğretmen oranı %87 ile Letonya’da, %85 ile Litvanya’da, %83 ile Bulgaristan ve Estonya’da, %81 ile Slovenya’da, %80 ile İrelanda ve İtalya’da oldu.

AB’nde çalışan öğretmenerin 0,5 milyonu (toplamın %9’u) 30 yaşın altında, 2 milyonu (yaklaşık %36) 50 yaş ve üzerinde saptandı. Kıbrıs’ta sadece %21 oranında öğretmen 50 yaşın üzerinde bulunuyor.

Bu arada İtalya’da öğretmenlerin yarısının yaşı 50’yi buldu. AB ilk ve ortaokullarındaki öğretmenlerin %36’sı 2015’te 50 ve üzerinde tespit edildi. İtalya’da öğretmenlerin yarısından fazlası (%57) bu yaş grubuna denk geliyor.

Bulgaristan’da %48, Estonya ve Litvanya’da da %47 ile en yüksek oranlar kaydedildi. Letonya ve Almanya %45’te kaldı. Avrupa Birliği içerisindeki öğretmenlerin %9’u ise 60 yaş kategorisinde yer aldı, bu yaş grubunda en yüksek oran yine %18 ile İtalya’da ve %17 ile Estonya’da oldu.

Kıbrıs’ta 60 yaşın üstünde sadece %2, 55-59 yaş arası sadece %8 ve 50-54 yaş arası %10 öğretmen tespit edildi.