Eurostat: GSYIH Avro Bölgesi’nde ve AB’de %0,4 arttı Reviewed by Momizat on . Eurostat tarafından yayınlanan ön verilere göre, bir önceki çeyreğe kıyasla, 2018'in ikinci çeyreğinde, mevsimsel düzeltilmiş Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) Eurostat tarafından yayınlanan ön verilere göre, bir önceki çeyreğe kıyasla, 2018'in ikinci çeyreğinde, mevsimsel düzeltilmiş Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) Rating: 0
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Eurostat: GSYIH Avro Bölgesi’nde ve AB’de %0,4 arttı

Haber Tarihi:: 18 Ağustos 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Eurostat tarafından yayınlanan ön verilere göre, bir önceki çeyreğe kıyasla, 2018’in ikinci çeyreğinde, mevsimsel düzeltilmiş Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) gerek Avro Bölgesi’nde gerekse AB’de %0,4 Kıbrıs’ta ise %0,8 oranında arttı

2018’in ilk çeyreğinde GSYİH Avro Bölgesi’nde ve AB’de %0,4 Kıbrıs’ta ise %1,0 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, 2018’in ikinci çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş GSYİH gerek Avro Bölgesi’nde gerekse AB’de %2,2 artarken Kıbrıs’ta %3,9 arttı. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar % 2,5, % 2,4 ve %4,0 olarak kaydedilmişti.

Mayıs 2018’e kıyasla 2018’in Haziran ayında mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi Avro Bölgesi’nde %0,7, AB’de %0,4 oranında azaldı.

Mayıs 2018’de, sanayi üretimi Avro Bölgesi’nde %1,4 AB28’de %1,3 artmıştı.

Geçen yıla kıyasla Haziran 2018’de, sanayi üretimi Avro Bölgesi’nde %2,5, AB’de %2,6 arttı.

Kıbrıs’ta sanayi üretimi aylık bazda %1,1, yıllık bazda ise %6,4 arttı.

Mayıs ayına kıyasla haziran ayında Avro Bölgesi’nde sanayi üretiminde görülen %0,7’lik düşüş, sermaye ürünlerinde %2,9, dayanıksız ürünlerde %0,6, ara ürünlerde %0,5 ve dayanıklı tüketim ürünlerinde %0,4 düşüşten kaynaklandığı belirtilirken enerji üretimi %0,5 arttı. AB28’de, %0,4’lük düşüş sermaye ürünlerinde %2,0, ara ürünlerde %0,3, dayanıklı ürünlerde %0,2 ve dayanıksız tüketim ürünlerinde %0,1 düşüşten kaynaklanırken enerji üretimi %0,5 artış gösterdi.

Mevcut verilerin bulunduğu AB üyesi ülkeler arasında sanayi üretiminde en büyük düşüş İrlanda (%8,9), Hollanda (%1,3) ve Macaristan’da (%1,2), en büyük artışlar ise Romanya (%1,7), Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya’da (%1,5) gözetlendi.

Avro Bölgesi’nde haziran ayında sanayi üretiminde görülen %2,5’lik artış sermaye ürünlerinde %4,3, dayanıksız ürünlerde %2,8, ara ürünlerde %1,8 ve dayanıklı ürünlerde %0,9 oranındaki artıştan kaynaklanırken enerji üretimi %2,8 azaldı. AB28’de kaydedilen %2,6 artış; sermaye ürünlerinde %4,4, dayanıksız ürünlerde %3,1, dayanıklı ürünlerde %2,2 ve ara ürünlerde %2,1 artıştan kaynaklanırken enerji üretimi %2,0 azaldı.

Mevcut verilerin bulunduğu üye devletler arasında sanayi üretiminde en büyük artışlar, İrlanda (%7,7), Romanya (% 7,0), Çek Cumhuriyeti (% 6,9) ve Polonya’da (%6,7) kaydedildi. Danimarka (%1,2), Portekiz (%1,0) ve Hollanda’da (%0,2) ise düşüş kaydedildi.

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