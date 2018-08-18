Eurostat: GSYIH Avro Bölgesi’nde ve AB’de %0,4 arttı

Eurostat tarafından yayınlanan ön verilere göre, bir önceki çeyreğe kıyasla, 2018’in ikinci çeyreğinde, mevsimsel düzeltilmiş Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) gerek Avro Bölgesi’nde gerekse AB’de %0,4 Kıbrıs’ta ise %0,8 oranında arttı

2018’in ilk çeyreğinde GSYİH Avro Bölgesi’nde ve AB’de %0,4 Kıbrıs’ta ise %1,0 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, 2018’in ikinci çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş GSYİH gerek Avro Bölgesi’nde gerekse AB’de %2,2 artarken Kıbrıs’ta %3,9 arttı. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar % 2,5, % 2,4 ve %4,0 olarak kaydedilmişti.

Mayıs 2018’e kıyasla 2018’in Haziran ayında mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi Avro Bölgesi’nde %0,7, AB’de %0,4 oranında azaldı.

Mayıs 2018’de, sanayi üretimi Avro Bölgesi’nde %1,4 AB28’de %1,3 artmıştı.

Geçen yıla kıyasla Haziran 2018’de, sanayi üretimi Avro Bölgesi’nde %2,5, AB’de %2,6 arttı.

Kıbrıs’ta sanayi üretimi aylık bazda %1,1, yıllık bazda ise %6,4 arttı.

Mayıs ayına kıyasla haziran ayında Avro Bölgesi’nde sanayi üretiminde görülen %0,7’lik düşüş, sermaye ürünlerinde %2,9, dayanıksız ürünlerde %0,6, ara ürünlerde %0,5 ve dayanıklı tüketim ürünlerinde %0,4 düşüşten kaynaklandığı belirtilirken enerji üretimi %0,5 arttı. AB28’de, %0,4’lük düşüş sermaye ürünlerinde %2,0, ara ürünlerde %0,3, dayanıklı ürünlerde %0,2 ve dayanıksız tüketim ürünlerinde %0,1 düşüşten kaynaklanırken enerji üretimi %0,5 artış gösterdi.

Mevcut verilerin bulunduğu AB üyesi ülkeler arasında sanayi üretiminde en büyük düşüş İrlanda (%8,9), Hollanda (%1,3) ve Macaristan’da (%1,2), en büyük artışlar ise Romanya (%1,7), Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya’da (%1,5) gözetlendi.

Avro Bölgesi’nde haziran ayında sanayi üretiminde görülen %2,5’lik artış sermaye ürünlerinde %4,3, dayanıksız ürünlerde %2,8, ara ürünlerde %1,8 ve dayanıklı ürünlerde %0,9 oranındaki artıştan kaynaklanırken enerji üretimi %2,8 azaldı. AB28’de kaydedilen %2,6 artış; sermaye ürünlerinde %4,4, dayanıksız ürünlerde %3,1, dayanıklı ürünlerde %2,2 ve ara ürünlerde %2,1 artıştan kaynaklanırken enerji üretimi %2,0 azaldı.

Mevcut verilerin bulunduğu üye devletler arasında sanayi üretiminde en büyük artışlar, İrlanda (%7,7), Romanya (% 7,0), Çek Cumhuriyeti (% 6,9) ve Polonya’da (%6,7) kaydedildi. Danimarka (%1,2), Portekiz (%1,0) ve Hollanda’da (%0,2) ise düşüş kaydedildi.