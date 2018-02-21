Eurostat: AB’de Aralık 2017’de inşaat sektöründe mevsimsellikten arındırılmış üretimi arttı
Avrupa İstatistik Dairesi, Eurostat tarafından açıklanan ilk tahminlere göre, Kasım 2017 dönemiyle kıyaslandığında Aralık 2017 döneminde inşaat sektöründe mevsimsellikten arındırılmış üretimi Avro Bölgesinde (EA19) %0,1 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB28) %0,6 bir artış kaydetti.
Tahminlere göre, Kasım 2017 döneminde inşaat sektöründe üretim EA19’da %0,2 ve AB28’de %0,5 oranından arttı.
Aralık 2016 ile kıyaslandığında Aralık 2017 döneminde üretim EA19’da %0,5 ve AB28’de %1,5 artış kaydetti.
Avrupa Konseyi 1165/98 yasasına göre Kıbrıs bu sektör için aylık veriler yayımlama sorumluluğu altında bulunmuyor.