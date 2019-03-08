Eurostat: 2017’de AB toplamında 825000 vatandaşlık verildi

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, 2017 yılında, yaklaşık 825.000 kişi AB üyesi bir devletin vatandaşlığına sahip oldu. Bu rakam 2016’da 995.000, 2015’te ise 841.000 idi. AB üyesi bir devletin vatandaşı olan toplam kişilerin %17’si başka AB üyesi devletlerin eski vatandaşı, azınlığı ise AB dışı ülke vatandaşı veya vatansız kişilerden oluşuyordu.

Kıbrıs’ta 5 bin 517 kişi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı aldı. Bu rakam 2016’ya kıyasla %18 artış gösterdi. Bu kişilerin %23,8 Rus, %9,1 Britanya vatandaşı ve %8,7 Ukraynalıydı.

Yunanistan’da ise 34 bin 305 kişi Yunan vatandaşlığına geçerken bu rakam 2016’ya kıyasla %3 artış gösterdi. Bu kişilerin %86,8 Arnavut, %1,3 Ukraynalı, %1,1’i ise Moldovyalı idi.

2017’de yaşadıkları AB üyesi devlet vatandaşlığı alan en büyük grup Faslılar oldu. 67 bin 900 kişiden %83’ü İspanya, İtalya veya Fransa vatandaşı oldu. Bunun tersine 58 bin 900 Arnavut’un %97’si Yunan ya da İtalya vatandaşlığı aldı. 31 bin 600 Hindistanlının %53’ü Britanya vatandaşlığı aldı. 29 bin 900 Türk vatandaşının %50’inden fazla ise Alman vatandaşlığına sahip oldu. 25.000 Romanyalının %32’si İtalyan vatandaşlığına sahip oldu. 23 bin 100 Pakistanlının %45’i Britanya vatandaşlığı, 22.000 Polonyalının %63’ü Britanya ve Alman vatandaşlığı, 21 bin 600 Brezilyalının %74’ü İtalya ya da Portekiz vatandaşlığına sahip oldu.

Fas, Arnavut, Hint, Türk, Romen, Pakistan, Polonya ve Brezilya vatandaşları herhangi bir üye devlet vatandaşlığına sahip olan kişilerin üçte birini (%34) temsil ediyor. Buna göre, Romenler 25.000, Polonyalılar (22,000), Britanyalılar (15 000) kişiyle başka bir üye devlet vatandaşlığına sahip olan en büyük üç grubu oluşturdular.

Üye devletlerin yarısı 2016 yılına kıyasla 2017 yılında daha çok insana vatandaşlık verdi. En büyük artışlar Romanya (2016’da 4 527 kişiden, 2017’de 6 804 kişiye ya da + %500), Lüksemburg (3 315 kişiden 4 980 kişiye = +%50), Slovakya (484 kişiden 645 kişiye = +%33), Malta (1 495 kişiden 1 973 kişiye = +%32) ve Finlandiya’da (9 375 kişiden 12 219 kişiye = +%30) görüldü.

Bunun tersine 2017’de en büyük düşüşler: Hırvatistan (3 973 kişiden 688 kişiye ya da -%83), İspanya (150 944 kişiden 66 498 kişiye ya da – %56), Danimarka (15 028 kişiden 7 272 kişiye = -%52) ve Estonya’da (1 780 kişiden 880 kişiye = -%51) kaydedildi.