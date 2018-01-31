Eurostat 2016 takipteki krediler ve koşullu sorumluluklarla ilgili veriler yayımladı

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yayımlanan verilerde, AB hükümetlerinin takipteki kredileri ve koşullu borç sorumlulukları vurgulandı; Slovenya’nın 2016’da en yüksek takipteki krediler stokuna sahip olduğu belirtildi. Eurostat’ın takipteki kredilerle ilgili henüz Belçika, Kıbrıs, Hırvatistan ve Fransa için verileri bulunmuyor.

Verilere göre Slovenya’nın takipteki krediler stoku, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GDP) göre %5,9’la %1’in üzerinde payı olan diğer üç AB üyesi ülkenin önünde yer alıyor. Onu %1,5 ile Portekiz, %1,4 ile Çek Cumhuriyeti ve %1,1 ile Avusturya izliyor. Slovenya ile Portekiz, Avusturya ve İrlanda için takipteki kredilerin çoğunluğunu, devlet sektöründe mali iptal yapısı olan borçlar anlamına geliyor. Çek Cumhuriyeti’nde ise rakamlar, ulusal kalkınma bankaları borçları, devlet borçları ve hükümetler arası borçları anlatıyor.

En fazla bilinen koşullu borç şekli sorumluluklar üzerinde devlet garantileri ve sık görülmeyen üçüncü tarafların mevcutları oluyor.

En fazla devlet garantisi görülen ülkeler arasında GSYH’ya göre, %28,0 ile Finlandiya ve %20,5 ile Avusturya olurken onları %14,3 ile Almanya izliyor. En düşük, %1’den daha az hisseler de %0,03’le Slovakya’da, %0,3 ile Çek Cumhuriyeti’nde, %0,5 ile Bulgaristan’da ve %0,9 ile Litvanya’da bulunuyor. Tüm AB üyesi ülkelerde devlet en büyük garantör olurken Danimarka, Finlandiya ve İsveç’te, yüksek düzeyde yerel hükümet garantileri olduğu açıklandı. Çeşitli ülkelerde, Belçika, Fransa, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz ve İspanya’da, garantilerin büyük bölümü mali kurumlara yönelik oluyor ve mali kriz kapsamında geçmişte devlet tarafından veriliyor.

Kıbrıs’ta devlet garantisi düzeyi 2016’da GSYH’ya göre %9,4 oldu.