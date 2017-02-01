Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem :’AB yeni ticari ortaklıklar oluşturmalı’

ABD’nin içine kapanıp kapanmayacağının belirsiz olduğunu savunan Eurogorup Başkanı Dijsselbloem, AB’nin beklemeden yeni ticari ortaklıklar oluşturması gerektiğini ifade etti.

Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem, geleneksel ekonomik ve ticari müttefiki ABD’nin bir korumacılık patikasına yönelmesi ve içine kapanması halinde Avrupa Birliği’nin yeni ticari ortaklıklar araması gerekeceğini söyledi.

Dijsselbloem, RTL televizyonuna yahtığı açıklamada, “Ne olacağını henüz bilmiyoruz. Ancak Avrupa arkasına yaslanık ABD’de ne olacağını görmeyi beklememeli. Ticaret alanında kendi başına ilerlemeli” diye konuştu.

Dijsselbloem, ABD’nin Avrupa Birliği için önemli bir ticari ortak olmaya devam ettiğini bir ortamda Asya, Latin Amerika ve Afrika ile devam eden serbest ticaret müzakerelerini sonuca vardırmanın akıllıca olacağını vurguladı.

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