Euro bölgesinde enflasyonun Nisan 2017’da %1,9 olması bekleniyor Reviewed by Momizat on Nis 29 . Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat`ın ilk tahminlerine göre, Euro bölgesinde Mart 207`de %1,5 olan enflasyonun Nisan 2017`da %1,9 olması bekleniyor. Avr Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat`ın ilk tahminlerine göre, Euro bölgesinde Mart 207`de %1,5 olan enflasyonun Nisan 2017`da %1,9 olması bekleniyor. Avr Rating: 0