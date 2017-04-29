Euro bölgesinde enflasyonun Nisan 2017’da %1,9 olması bekleniyor
Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat`ın ilk tahminlerine göre, Euro bölgesinde Mart 207`de %1,5 olan enflasyonun Nisan 2017`da %1,9 olması bekleniyor.
Avro bölgesi enflasyon ana bileşenlerine bakıldığında enerjinin, Mart`ta %7,4 oranıyla karşılaştırıldığında Nisan`da en yüksek yıllık oranda (%7,5) olacağı öngörülüyor. Enerjiyi, Mart`ta %7,4, Nisan`da %1,8 olan hizmetler, Mart`ta %1,8, Nisan`da %1,5 olan gıda, alkol ve sigara, Mart`la karşılaştırıldığında %0,3 olan enerji dışı sanayi malları izliyor.
Bu arada avro bölgesinde reel anlamda, kişi başı gelir, üçüncü çeyrekteki %0,2`lik artıştan sonra 2016`nın dördüncü çeyreğinde %0,2 düştü. Hane halkı kişi başı reel tüketim 2016`nın üçüncü çeyreğinde %0,4 arttıktan sonra 2016`nın dördüncü çeyreğinde %0,1 düştü.
AB28`de hane halkı kişi başı reel gelir, bir önceki çeyrekte %0,1 düşerken 2016`nın dördüncü çeyreğinde %0,5 arttı. Hane halkı kişi başı tüketim de 2016`nın üçüncü çeyreğinde %0,8 artıştan sonra, 2016`nın dördüncü çeyreğinde %0,3 arttı.