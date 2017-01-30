Euro Bölgesi’nde ekonomisi en hızlı büyüyen İspanya (görüntülü haber)

İspanya, ortak para birimi Euro’yu kullanan 19 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Euro Bölgesi’nde 2016 yılında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke oldu.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) açıkladığı öncü verilere göre İspanya ekonomisi geçtiğimiz yılın tamamında yüzde 3.2, ekim ile aralık ayları arasındaki son çeyreğinde ise yüzde 0.7 büyüdü.

Ancak tüketici harcamaları eksenli bu büyüme ivmesinin yükselen enflasyonla birlikte 2017 yılında yavaşlamaya başlayabileceği düşünülüyor.

Bazı ekonomistler, işletme faaliyetlerinin 2015 yılından itibaren canlanmasını sağlayan vergi indirimleri gibi tedbirlerin etkisini yitireceği ve ekonominin yeni istihdam yaratma kapasitesinin de olumsuz etkileneceği görüşündeler.

İspanya hükümeti geçtiğimiz Aralık ayında 2017 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 2.5 olarak açıklamıştı.