EU27 Aralık’ta Brexit müzakerelerindeki gelişmeleri görüşecek ve gelecekteki ilişkiler üzerinde iç görüşmelerin yolunu açacak

EU27 Aralık’ta yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısında Birleşik Krallık’la birlikten ayrılma müzakerelerindeki gelişmeleri yeniden değerlendirerek madde 50’de kabul edilen resmi kararlara göre, gelecekteki ticari gelişmeler üzerinde iki ay sürecek AB’nde iç görüşmelerinin yolunu açacak.

Resmi belgeye göre, Avrupa Konseyi Aralık’taki bir sonraki oturumunda, üç konuda (vatandaşlık hakları, İrlanda ve Brexit listesinin her birinde) yeterli ilerleme olup olmadığına karar vermek için ilerlemenin durumunu yeniden görüşecek.

Madde 50 kararlarında, AB27’nin gelecekteki ilişki ve birliği ilgilendiren, 29 Nisan 2017 ilkelerinin özlü ana hatları olan, ‘geçiş dönemi’ bulunan, Mayıs üzerinde görüşmelerin yolunu açacak olası geçiş düzenlemelerinin çerçevesiyle ilgili ek ana hatlar kabul edilecek.

Belgede, “Bu zemine karşı Avrupa Konseyi, Birlik müzakerecisiyle birlikte Konsey (Madde 50) iç hazırlık görüşmelerini başlatacak” denildi.

Birlik müzakerecisi tarafından sunulan değerlendirme dikkate alınarak ilk beş tur müzakereler ışığında ve 29 Nisan 2017’nin ana hatları yeniden doğrulanarak Avrupa Konseyi:

– Vatandaşların haklarıyla ilgili elde edilen gelişmeleri memnunlukla karşıladı ve müzakereciyi şu ana kadar kazanılan yakınlaşma üzerinde gerekli yasal kesinliği, ilgili tüm vatandaşların ve aile üyelerinin AB hukukundan elde ettikleri haklarını kullanabilmeleri için garantilerini sağlamaya davet etti;

– İrlanda’yla ilgili olarak İyi Cuma Anlaşması’nı korumakla ilgili ilke ve amaçlar üzerindeki yakınlaşmada bazı ilerlemeler olduğu, Ortak Seyahat Alanı’nın korunduğunun kabul edildiği vurgulandı ve Birlik müzakerecisi bu ilkeler üzerinde daha fazla gelişme sağlamaya çağırdı;

– Birleşik Krallığın, üyeliği sırasında üstlendiği mali yükümlülükleri onurlandırılırken bunun Birleşik Krallık tarafından henüz kesin ve somut bir taahhüde dönüşmediği kaydedildi.

Bu gelişmeye katkı olması için Avrupa Konseyi, elde edilen yakınlaşmanın sağlamlaştırılması görüşüyle çalışılması, müzakerelerin en kısa zamanda ikinci aşamasına geçebilmek için müzakerelerin takip edilmesi çağrısında bulundu.