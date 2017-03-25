Eski İspanya Dışişleri Bakanı Moratinos: Kıbrıs, Akdeniz’de yeni bir liderlik fırsatına sahip

Eski İspanya Dışişleri Bakanı ve AB`nin eski Ortadoğu Özel Temsilcisi Miguel Ángel Moratinos, Kıbrıs`ın, şimdi Akdeniz ve Orta Doğu’da yeni bir liderlik olanağına sahip olduğunu söyleyerek, bölgede enerji ve su alanında Yüksek bir Otorite oluşturulmasını önerdi.

Avrupa Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney Lefkoşa`da gerçekleştirilen “Avrupa ve Akdeniz yeni bir gündeme doğru” adlı bir yuvarlak masa tartışmasında konuşan Morantinos, 2. Dünya Savaşından sonra, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu standartlarına karşı, şimdi bölgede cesur girişimler için zamanın geldiğini söyledi.

Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinin zenginlikleri paylaşmaları ve ortak bir yaşam koşulları oluşturabilmeleri için Doğu Akdeniz`de enerji ve su sorunlarıyla uğraşacak bir Yüksek Otorite kurulmasını önerdi ve Kıbrıs`ın yukarda söz edilen alanlarda, sadece bölgede değil, AB`nde önemli bir merkez olabileceğini söyledi.

Sözlerine devamla, Akdeniz ülkelerinin üretici ve yenilikçi olmaları gerektiğini vurguladı.

Moratinos, AB`nin Kuzey bölgeleri için, Doğu bölgeleri kadar çaba sarf etmediğini belirterek, bugün, güvenlik konusundaki kaygılar, göçmenler ve terör nedeniyle Akdeniz`in gündemin başında yer aldığını dile getirdi.

Kendisinin, AB`nin geleceğini, Akdeniz olmadan düşünemeyeceğini sözlerine ekleyen Morantinos, Akdeniz`in, Avrupa tarihinde büyük evrimin bir parçası olduğunu ve AB`nin dış politikasını düşündüğü her seferinde Akdeniz`in bir katalizör olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’la ilgili olarak, sorun ne kadar erken çözülürse, o kadar iyi olacağını söyledi. Orta Doğu konusunda, AB`nin, Filistin devletini tanıyarak, bu sorunu çözmesi gerektiğini ve bunun için AB tarafından liderlik gerektiğini kaydetti.

Kıbrıslı Avrupa Milletvekili Dimitris Papadakis, Kıbrıs`ın stratejik öneme sahip konumunun AB tarafından yeterince kullanılmadığını söyledi.

Orta Doğu`daki gelişmeleri yakından izleyebilmek ve bölgenin içinde bulunduğu kaostan ve çatışmalardan çıkması için, Kıbrıs`ın, AB için önemli bir merkez oluşturabileceğini vurguladı.

AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile ilgili olarak, Papadakis, Savunma Birliği Operasyon Merkezinin Kıbrıs`ta oluşturulmasını önerdi.

Papadakis ayrıca, Orta Doğu`daki durumu kolaylaştırmak konusunda hareket etmede ve önemli girişimlerde bulunmada başarısız olmakla eleştirerek, bölgede Amerikan ve Rus politikalarının bir seyircisi olarak kaldığını söyledi.

Şimdi, AB`nin bir liderlik rolü üstlenmesi zamanının geldiğini, çünkü Güney bölgedeki durumun hayati çıkarları etkilediğini belirtti.

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