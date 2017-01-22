Ertuğruloğlu:Kıbrıslı Türklerin AP’deki hakkını talep etmek için dikkatli olmak gerek

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu AP’deki sandalye hakkını talep etmek, tamamen bir Rum devleti olan ancak kendini ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ olarak tanıtan Rumların sözde Kıbrıs Cumhuriyeti statüsünü kabul etmek, tanımak demektir” dedi.

Bunu “son derece vahim bir hata” olarak niteleyen Ertuğruloğlu, bu talebin ayrıca sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği üyeliğinin de kabulü anlamına geleceğine işaret ederek, “O zaman Kıbrıs müzakerelerindeki zeminimiz nedir?” diye sordu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalyeden 2’sinin Kıbrıs Türkü’nün hakkı olduğu” açıklamasını Türk Ajansı Kıbrıs’a değerlendirdi.

Ertuğruloğlu, Avrupa Parlamentosu’nda söz konusu olan, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti milletvekili sayısının 6’sından 2’sinin Kıbrıslı Türklere ait olduğunu söylemenin ve talep etmenin; “son derece vahim bir hata” olduğunu söyledi.

“Bu talebin ne anlama gittiği bilinerek mi yapılıyor yoksa bilmeden mi yapılıyor” diye soran ve bunun “tartışılır” olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, “Böyle bir talebi yapmak, tamamen bir Rum devleti olan ancak kendini ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ olarak tanıtan Rumların sözde Kıbrıs Cumhuriyeti statüsünü kabul etmek, tanımak demektir. Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti adını taşıyan Rum devletinin Avrupa Birliği üyeliğini de kabul etmek demektir” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği’nden talep edilen bu hakka karşı, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki zemininin ne olduğunu sordu.

Tak