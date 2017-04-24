Ertuğruloğlu: “Rum tarafı Kıbrıs Türk halkının haklarına saygı duymadığı sürece çözüm mümkün görünmüyor”

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının haklarına saygı duymadığı, eşit ortağı görmediği ve azınlık kabul ettiği sürece çözüm olmasının mümkün görünmediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da basın toplantısı düzenlendi.

KKTC Doha Temsilciliğinde yer alan basın toplantısına, yerel basın büyük ilgi gösterdi.

Basın mensuplarının Kıbrıs sorunu, müzakere süreçleri, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret ve KKTC hakkındaki sorularını yanıtlayan Ertuğruloğlu, KKTC turizmi, yüksek eğitimi ve diğer sektörler ile ilgili bilgiler verdi ve basın mensuplarını KKTC’yi daha yakından tanımaları ve görmeleri için ülkeye davet etti.

Kıbrıs sorununun tarihçesini anlatan Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta BM nezdinde 50 yıldır sürdürülen müzakerelerde, Kıbrıs Rum tarafının devlet ve Kıbrıs Türk tarafının toplum olarak kabul edildiği sürece bir başarı elde edilemeyeceğine inandığını belirtti.

Mevcut süreçte Kıbrıs Türk halkının elde edebileceği hakların azınlık hakları olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, şu anda sürdürülen müzakere sürecinin de çözüm için olumlu bir yönde ilerlemediğini kaydetti.

Kıbrıs’ta Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını azınlık gördüğü, haklarına saygı duymadığı ve adada eşit ortağı kabul etmediği sürece çözüm olacağına inanmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğunun 1960 ortaklık Cumhuriyetinde de, BM parametrelerinde de yer aldığını ancak Rumlar’ın şu anda Kıbrıs Türk halkını azınlık kabul ettiğini ve azınlık hakları vermek istediğini söyledi.

BM askerinin 1964’den bu yana adada bulunduğunu ancak çatışmaların önüne geçemediğini, Kıbrıs’ta barışın ve huzurun tek garantisinin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, 1974’ten beridir Kıbrıs’ta tek bir çatışma bile yaşanmadığına dikkat çekti.

Siyasi ve egemen eşitliğin Kıbrıs’ta bulunacak bir çözümde şart olduğunu belirten Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta artık başarı şansı olan bir müzakere süreci yürütülmesi gerekiyor.

Rumlar adayı kendisinin gördüğü, hiçbir ortak hakkı Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemediği ve sadece Kıbrıs Türk halkını domine etmek istediği sürece Kıbrıs’ta bir başarıya ulaşılamaz. Müzakerelerde siyasi eşitliğimiz kabul edildiği zaman bir başarı şansı olabilir.

50 yıldır devam eden müzakere süreci bir şekilde artık sonuca bağlanmalı, iyi veya kötü ancak bir şekilde sonuçlanmalı.

Kıbrıs Türk halkı önü açık müzakerelerle daha fazla masaya mahkum edilmemeli.

Kıbrıs Türk halkı barışçıl bir halktır, hiçbir zaman komşusu için bir tehdit olmadı, her zaman adada tek çözüm isteyen taraf oldu.

Ancak Rum tarafı sadece mevcut müzakere sürecini önü açık bir şekilde sürdürüp, Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılımını engellemek ve Türkiye’yi işgalci olarak suçlamaya devam etmek istiyor.”

Rum tarafının Larnaka üzerinden KKTC’ye sırf 23 Nisan kutlamalarına katılmak için gelen çocuklara bile geçiş izini tanımadığını ifade eden Ertuğruloğlu, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ambargolar dolayısıyla KKTC’ye direk uçuş veya direk ticaret yapılmadığını ancak Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye tanıdığı avantajlarla ambargoları aşıp KKTC’yi özellikle yüksek öğrenim ve turizm alanlarında geliştirdiklerini anlatan Ertuğruloğlu, KKTC hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ertuğruloğlu, Türkiye ile Katar arasında çok yakın işbirlikleri olduğunu ifade ederek, KKTC’nin de bu işbirliği sayesinde Katar ile ilişkilerini geliştirebileceğini söyledi.

Kıbrıs’taki doğalgaz çalışmaları konusuyla ilgili bir soru üzerine Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasına ait doğal kaynaklarda sadece Rumların değil, Kıbrıs Türk halkının da eşit ve meşru hakları olduğunu vurguladı.

Atılacak adımlarda bunun dikkate alınması ve unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, bunlara dikkat edilmeden atılacak adımlara Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte asla izin vermeyeceğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, doğalgaz konusunda son yaşanan gelişmelere de işaret ederek, “Umarız Rum tarafı bizim de eşit ortak haklara sahip olduğumuzu anlar” dedi.

Ertuğruloğlu, soru üzerine, Körfez ülkelerini ziyaret etme amacının ilk başta İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüşmek, üst düzey temaslarda bulunmak ve bölgedeki KKTC Temsilciliklerini ziyaret etmek olduğunu söyledi.

Ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan, Umman ve Katar’da çok olumlu görüşmeler yaptığını belirten Ertuğruloğlu, ziyaretlerini olumlu ve yararlı olarak niteledi.

Basın toplantısının ardından KKTC Doha Temsilciliği basın mensuplarına resepsiyon verdi.

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