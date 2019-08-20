Ersin Tatar: “Bu devleti içermeyen bir anlaşma yok şeklindedir”

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde iki ayrı devlet gerçeğine vurgu yaptı ve bu gerçeğin göz ardı edilmemesini istedi.

Başbakan Tatar, “İşin esası budur. Bu devleti içermeyen bir anlaşma yok şeklindedir. Bu devleti ortadan kaldıramazsınız” dedi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, BRT özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak müzakerelerin Crans Montana’dan kaldığı yerden başlamasının mümkün olmadığını yineleyen Başbakan Tatar, “Bir ortaklığın tekrar mümkün olamayacağı konuşulduktan sonra devam etmesinin ne kadar doğru olacağını bilmiyorum’ diyerek masanın devrilmemesi için sürecin sonuç odaklı ve alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini söyledi.

Başbakan Tatar ‘Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var, işin esası budur. Bu devleti yok etmeye kimsenin gücü yetmeyeceğine göre, işin özü ne olursa olsun bu devlet ortadan kalkmayacaktır. Bu devleti içermeyen bir anlaşma yok şeklindedir. Bu devleti ortadan kaldıramazsınız” dedi

Maraş konusuyla ilgili bir soruyu da cevaplayan Başbakan Tatar, sürecin sıkıntılı olacağına dikkat çekerek, ‘Bu süreç sıkıntılı olacaktır. Türk yönetiminde Maraş’ın açılması ve malların eski sakinlerine iade ile çözülebileceği bir anlayış içerisindeyiz. BM kararları da Maraş’ın korunmasını emrediyor. Bizim sınırlarımız içindedir ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın koruması altındadır. ‘Eski sakinlerine iade edilecektir’ diye açarsanız orada bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyoruz’ dedi.

KKTC’nin 45 yıldır yoluna devam ettiğine de dikkat çeken Başbakan Tatar ‘Bize düşen daha da güçlendirerek devam ettirmektir’ dedi.

KKTC Enformasyon Dairesi