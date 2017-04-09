Derviş Eroğlu: “Anastasiadis’in müzakereleri zamana yaymaktan başka düşüncesi yok”

KKTC Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının ekonomik reforma ihtiyacı bulunduğunu, bunun için tüm kesimlerin bir seferberlik başlatması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Olağan Genel Kurulu’nda, ülkedeki ekonomik sorunlarla, iş yapma ortamının iyileştirilmesi için atılması gereken adımlar konuşuldu..

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Olağan Genel Kurulu, 53’üncü dönem mali ve faaliyet raporunun aklanması gündemiyle Oda binasında yapıldı.

Genel Kurul Erdil Nami Divan Başkalığı’nda yapıldı. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de katıldı.

EROĞLU

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının ekonomik reforma ihtiyacı bulunduğunu, bunun için tüm kesimlerin bir seferberlik başlatması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin altyapı sorunlarının öncelikli çözülmesi gereken unsurlar olduğunu kaydeden Eroğlu, ülkede 100 bine yakın üniversite öğrencisi bulunduğunun ancak gerekli altyapının bulunmadığını ifade etti.

Rum tarafının ana hedefinin Kıbrıslı Türkleri 1974 öncesi dönemine döndürecek bir plan dayatmak olduğunu belirten Eroğlu, bu süreçte de Rumların amaçlarının doğal gaz için kazı çalışmaları başlarken Kıbrıs Türk tarafını masada tutmak daha sonra ise Türkiye’yi masadan kaçan taraf olarak ilan etmek olduğunu ifade etti.

Eroğlu, “Anastasiadis’in müzakereleri zamana yaymaktan başka düşüncesi yoktur” dedi.

ENOSIS plebisitinin okullarda anılması kararının dün Kıbrıs Rum Meclisi’nde alınan kararla farklı bir şekle sokulduğunu kaydeden Eroğlu, oylamada 20 vekilin yasa önerisini reddetmesinin Güney Kıbrıs’ta aşırı sağcı ELAM’ın Meclis’te söz sahibi olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Müzakerelerin sonuç odaklı olarak başlatılmasını temenni ettiğini kaydeden Eroğlu, bu süreçte, “Kıbrıs Türk tarafının görüşmeleri, masada olmazsa olmazlarını tutarak sürdürümesi gerektiğini” ifade etti.

Eroğlu, gelinen süreçte, Güney’de Başkan adayının 2-3 partinin desteğini almasıyla Başkan olabileceğini, dolayısıyla Anastasiadis’in de Kıbrıs Türk tarafında değil güneydeki siyasi partilere yakın gözükmeye çalışacağını ifade etti.

Eroğlu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi, karar alma organlarında etkin katılım ve antlaşmanın AB’nin birinci hukuku olmasının Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazları olduğunu ifade etti.

İbrahim Diran-Gündem Kıbrıs-Diyalog