Erhan Erçin, BM ve AB üyesi ülke temsilcilerine endişeleri anlatıyor

Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki tek yanlı faaliyetleriyle ilgili hassasiyet ve endişelerini, süreci yakından takip eden BM ve bazı AB üyesi ülke temsilcileriyle görüşerek dile getirmeye devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Danışmanı Erhan Erçin de konuyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Kıbrıs sorununu yakından takip eden bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçi ve temsilcileriyle temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Erçin, Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki tek yanlı faaliyetleriyle ilgili Kıbrıs Türk tarafının hassasiyet ve endişelerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafının bu konuların gerginlik değil işbirliği ortamı oluşturacak şekilde ele alınması yönündeki görüşünü aktaran Erçin’in, bu hususlarda kararların adadaki iki tarafça ortaklaşa alınmasına yönelik Kıbrıs Türk tarafının süreç boyunca masaya koyduğu önerileri izah ettiği öğrenildi.

Erçin’in, yarım asırdır ucu açık bir şekilde sürdürülen Kıbrıs müzakerelerine ilişkin geçmişte denenen ve başarısız olan yöntemlerden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

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