Erdoğan’ın Lozan Anlaşması çıkışı sonrası Yunanistan ‘Ege Adalarını iskana açacak’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Lozan Anlaşması’nı eleştirip “Bağırsan sesimizin duyulacağı adaları verdik” demesinin ardından Yunan hükümetinin Türkiye’nin hak iddialarını engellemek amacıyla Ege’deki bazı adaları iskana açmayı planladığı iddia edildi.

Yunanistan’ın Kathimerini gazetesi, Yunan hükümetinin, Denizcilik ve Adalar Politikası Bakan Yardımcısı Nektarios Santorinios’un hazırladığı tasarı kapsamında Ege’deki bazı adaları iskana açmayı planladığını yazdı. Parlamentoya sunulan tasarı, Türkiye’nin hak iddialarını engellemek amacıyla Doğu Ege’deki bazı adalara nüfus yerleştirilmesini kolaylaştırmak için altyapı sistemi, deniz feneri ve askeri karakolların inşasını içeriyor.

Ajanslar