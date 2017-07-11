Erdoğan’dan Petrol Şirketlerine Uyarı.”Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz hafta büyük bir fırsat kaçırıldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre’de son Kıbrıs müzakerelerinde önemli bir fırsatın kaçtığını belirtti ve petrol şirketlerinin Rum Kesimi’nin planları içinde yer almasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Erdoğan, İstanbul’daki Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Bizim ve Kıbrıs Türk tarafının tüm yapıcı yaklaşımına rağmen, Rum tarafının olumsuz tavrı sebebiyle adadaki anlaşmazlıkların bir kez daha çözümsüz kalmasından üzüntü duyuyoruz. Tarafların tutumları böylesine açıkça ortadayken kimi enerji şirketlerinin Rum kesiminin atmakta olduğu sorumsuzca adımların bir parçası olmaları kesinlikle anlayışla karşılanamaz” dedi.

Erdoğan hakkaniyet ve uluslararası hukuk gereğince hidrokarbon kaynaklarının adadaki tüm taraflara ait olmasını gerektiğinin altını çizdi ve “Kıbrıs’taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz, bölgedeki yeni gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınmalarıdır. Aksi takdirde sadece bölgede değil her alanda Türkiye gibi bir dostu kaybetme riski ile karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim” görüşünü savundu.

Erdoğan şirket adı vermedi. Geçen ay Rum Kesimi Temmuz’dan Ekim ayına kadar sürecek doğalgaz arama çalışması konusunda bir duyuru yayınlamıştı.

Fransız Total şirketi bu yıl Kıbrıs açıklarında petrol arama ruhsatı almıştı.

Reuters konuyla ilgili olarak İstanbul’daki konferansta Total’in keşif ve üretim başkanına, sondaj faaliyetlerinin Türkiye’yi dışlayıp dışlamayacağını sordu. Arnaud Breuillac, cevaben “bu konuda hiçbir endişesi” olmadığını söyledi.

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Erdoğan: “Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz hafta büyük bir fırsat kaçırıldı”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz hafta maalesef büyük bir fırsat kaçırıldı. Bizim ve Kıbrıs Türk tarafının yapıcı yaklaşımına rağmen adadaki anlaşmazlıkların çözümsüz kalmasından üzüntü duyuyoruz.” dedi.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Tarafların tutumları böylesine açıkça ortadayken kimi enerji şirketlerinin Rum kesiminin atmakta olduğu sorumsuzca adımların bir parçası olmaları kesinlikle anlayışla karşılanamaz. Adaletin, hakkaniyet ve uluslararası hukukun gereği hidrokarbon kaynakların adadaki tüm taraflara ait olmasını gerektiriyor. Kıbrıs’taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz bölgedeki yeni gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınmalarıdır. Aksi takdirde kendilerine sadece bölgede değil her yerde ve her alanda Türkiye gibi bir dostu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isteriz.”(AA)

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