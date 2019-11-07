Erdoğan-Orban görüşmesi.Erdoğan: Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte’de Macaristan

Başbakanı Orban ile görüştü. İki lider göç ve iki ülke arasındaki işbirliğiyle

ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü

Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. İki lider

basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Başbakan Orban görüşmede özellikle göç ve siyasi işbirliği

konularının gündeme geldiğini kaydetti. Orban, “Türkiye olmadan Avrupa’ya

yönelik göç akımını durdurmak mümkün değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB’nin Ankara’ya gerekli desteği

sağlamaması halinde Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin yükünü artık

taşıyabilecek durumda olmadığını söyledi. Erdoğan “Destek gelse de gelmese de

misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor,

kapıları açmak zorunda kalırız” dedi.

Türkiye’de 3,5 milyon mülteci olduğunu belirten Erdoğan

bunların “Avrupa’ya göç etmesinin mümkün olduğunu” vurguladı. Erdoğan

“Türkiye’nin bir güvenli bölge ihdası için çalıştığını”, bu şekilde Suriye’nin

kuzeyindeki bölge YPG’den temizlendiğinde yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin

buraya yerleşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Orban ise Macaristan’ın bu bölgedeki yeniden yapılanma

projelerine katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan’ın “güvenli bölge”deki

yeniden yapılanma planlarını kendisine gösterdiğini belirten Orban “Burada yeni

kentler, köyler, okullar, hastaneler, kiliseler yapılması gerekiyor” diye

konuştu.

Erdoğan-Orban diyaloğu

Orban ve Erdoğan 2013 yılından bu yana üçüncü kez

Budapeşte’de bir araya geldi. İki lider geçen yıllarda farklı vesilelerle

birçok kez bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İkili son olarak

bundan üç hafta önce Bakü’de düzenlenen bir zirve sırasında görüştü.

Viktor Orban 2013 yılında Gezi Protestoları sırasında

Erdoğan’a destek vermiş, Türkiye’de 2017’de yapılan Anayasa Referandumu’nun

ardından ve Erdoğan’ın geçen yıl yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini ilk kutlayan

AB lideri de yine Orban olmuştu.

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticari ilişkiler şimdiye

kadar çok önemli bir seviyede olmasa da özellikle Rus doğalgazını Avrupa’ya

taşıyacak Türk Akımı projesinin bu durumu değiştirmesi bekleniyor. Ayrıca her

iki ülkeden yapılan karşılıklı açıklamalarla iki ülkenin savunma sanayisi

konusunda işbirliğini güçlendirmeyi hedefledikleri de pek çok kez vurgulandı.

Dw-Reuters-Dpa