Erdoğan-Orban görüşmesi.Erdoğan: Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte’de Macaristan
Başbakanı Orban ile görüştü. İki lider göç ve iki ülke arasındaki işbirliğiyle
ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü
Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. İki lider
basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.
Başbakan Orban görüşmede özellikle göç ve siyasi işbirliği
konularının gündeme geldiğini kaydetti. Orban, “Türkiye olmadan Avrupa’ya
yönelik göç akımını durdurmak mümkün değil” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB’nin Ankara’ya gerekli desteği
sağlamaması halinde Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin yükünü artık
taşıyabilecek durumda olmadığını söyledi. Erdoğan “Destek gelse de gelmese de
misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor,
kapıları açmak zorunda kalırız” dedi.
Türkiye’de 3,5 milyon mülteci olduğunu belirten Erdoğan
bunların “Avrupa’ya göç etmesinin mümkün olduğunu” vurguladı. Erdoğan
“Türkiye’nin bir güvenli bölge ihdası için çalıştığını”, bu şekilde Suriye’nin
kuzeyindeki bölge YPG’den temizlendiğinde yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin
buraya yerleşmesinin hedeflendiğini söyledi.
Orban ise Macaristan’ın bu bölgedeki yeniden yapılanma
projelerine katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan’ın “güvenli bölge”deki
yeniden yapılanma planlarını kendisine gösterdiğini belirten Orban “Burada yeni
kentler, köyler, okullar, hastaneler, kiliseler yapılması gerekiyor” diye
konuştu.
Erdoğan-Orban diyaloğu
Orban ve Erdoğan 2013 yılından bu yana üçüncü kez
Budapeşte’de bir araya geldi. İki lider geçen yıllarda farklı vesilelerle
birçok kez bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İkili son olarak
bundan üç hafta önce Bakü’de düzenlenen bir zirve sırasında görüştü.
Viktor Orban 2013 yılında Gezi Protestoları sırasında
Erdoğan’a destek vermiş, Türkiye’de 2017’de yapılan Anayasa Referandumu’nun
ardından ve Erdoğan’ın geçen yıl yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini ilk kutlayan
AB lideri de yine Orban olmuştu.
Türkiye ile Macaristan arasındaki ticari ilişkiler şimdiye
kadar çok önemli bir seviyede olmasa da özellikle Rus doğalgazını Avrupa’ya
taşıyacak Türk Akımı projesinin bu durumu değiştirmesi bekleniyor. Ayrıca her
iki ülkeden yapılan karşılıklı açıklamalarla iki ülkenin savunma sanayisi
konusunda işbirliğini güçlendirmeyi hedefledikleri de pek çok kez vurgulandı.
Dw-Reuters-Dpa