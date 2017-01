Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Erdoğan-May gçrüşmesi…Türkiye-İngiltere ilişkileri çok daha farklı konuma gelecektir Reviewed by Momizat on Oca 29 . Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'nde ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' İHA'larla ilgili atacağ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'nde ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' İHA'larla ilgili atacağ Rating: 0