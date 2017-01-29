Erdoğan-May gçrüşmesi…Türkiye-İngiltere ilişkileri çok daha farklı konuma gelecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanılığı Külliyesi’nde ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘ İHA’larla ilgili atacağımız adımları konuştuk. Bir Türk firmasının gerçekten çok çok önemli bir ihaleyi kazanması önemli bir gelişme. Türk firmalarının İngiltere firmasına girmiş olması sevindirici. Bundan sonra İngiltere’nin Türkiye’deki yatırımları bizi mutlu edecektir’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından bazı satırbaşları:

TÜRKİYE-İNGİLTERE İLİŞKİLERİ ÇOK DAHA FARKLI KONUMA GELECEKTİR

Bu görüşmemizde askeri, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel tüm bölgesel sorunları, terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk. Siyasi noktada zaten Türkiye-İngiltere bu noktada müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke. Askeri noktada iki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halinde. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi, bunun yanında savunma sanayinde ne gibi adımlar atabileceğimizi bunları görüşme fırsatını bulduk. Biraz sonra da sayın Başbakanla da yapacakları görüşmede, çalışmada bu konuyu çok daha farklı bir platforma taşıyacaklar. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki Türkiye-İngiltere arasında çok daha farklı bir konuma gelecektir.

HER İKİ ÜLKE ARASINDA SAVUNMA SANAYİ VE ENERJİ İŞBİRLİĞİ YOĞUNLAŞACAK

Özellikle ekonomik alanda 15.6 milyar dolar seviyesine çıkmış olan ticaret seviyesini 20 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefledik. Aramızda stratejik ortaklık konusunu bundan sonraki süreçte gelişerek devamını ve her iki ülke arasında aksamadan her yıl ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız gerek bakanlar gerekse başbakanlar düzeyinde sürdürülmesini çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Bu konuda mutabık kaldık. Bir diğer önemli nokta, Türkiye-İngiltere arasında özellikle enerji alanında ciddi işbirliği yapmamız mümkün. Tabii savunma sanayiini de.

SAYIN MAY İLE İHA’LARLA İLGİLİ ATACAĞIMIZ ADIMLARI KONUŞTUK

İHA’larla ilgili atacağımız adımları konuştuk. Bir Türk firmasının gerçekten çok çok önemli bir ihaleyi kazanması önemli bir gelişme. Türk firmalarının İngiltere firmasına girmiş olması sevindirici. Bundan sonra İngiltere’nin Türkiye’deki yatırımları bizi mutlu edecektir. Ben sayın Başbakan’da bu azmi ve kararlılığı gördüm. Bölgede Suriye, Irak bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem atfediyor. Bundan sonraki süreçte işbirliğini çok daha farklı konsepte oturtalım istiyoruz. Astana sürecini değerlendirme imkanımız oldu. Aramızda bunu değerlendirdik. Cenevre sürecini konuştuk.

İSTİHBARAT TEŞKİLATLARIMIZIN BİRBİRYİLE YAPACAĞI GÖRÜŞMELER ARTACAK

Bir başka önemli konu Somali ve Kıbrıs meselesi. Türkiye, İngiltere, Yunanistan Kıbrıs’ta neler yapabiliriz. Bunları aramızda görüştük. Ben gerçekten attığımız bu adımlardan haz duydum. Bundan sonraki süreçte de bu başarının devamına inanıyorum. Sürekli olarak gerek istihbarat teşkilatlarımızın gerek savunma teşkilatlarımızın birbiriyle yapacağı görüşmelerde bu süreçte gelişeceğine inanıyorum.

İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY: 15 TEMMUZ’DA DEMOKRASİNİZE SAHİP ÇIKTINIZ

Son derece faydalı görüşmeler oldu. Türkiye, Birleşik Krallığı’n en eski dostlarından. 15 Temmuz’da demokrasinize sahip çıktınız, büyük mücadele gösterdiniz. Türkiye’nin uluslararası hukuka sahip çıkması, insan haklarına sahip çıkması çok çok önemli. Kıbrıs konusunda çözümü arzuluyoruz. Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadelemiz çok önemli. Sivil havacılıkta işbirliğini yoğunlaşmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinden bahsetti. Mevcut ilişkileri daha da ileri taşımak arzusundayız. Bugün çok farklı konuları ele aldık. Bu görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Krallık mevcut ilişkilerini daha da ileri taşımalıdır. Çok teşekkür ediyorum.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/70858/birlesik-krallik-basbakani-may-cumhurbaskanligi-kulliyesinde.html

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