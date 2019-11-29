Erçin: Ucu açık bir süreç olmayacağını Rumlar da kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 25 Kasım Berlin açıklamasında yer alan stratejik anlaşma kavramının, bundan sonraki müzakere sürecinin öncekilerden farklı, sonuç odaklı olacağının, ucu açık olmayacağının en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

Özel Temsilci Erçin, Berlin açıklamasında yer alan yeni

unsurları sıralarken, “Sayın Genel Sekreter önümüzdeki sürecin

aşamalandırılmış, yapılandırılmış bir programı olacağını, yol haritasının

bizzat kendi tarafından tasarlanacağını taahhüt etmiştir” dedi. Ara bölgede

yıllarca uzayıp giden eski müzakere tarzı yerine artık, öncekilerden farklı

yeni bir sürecin söz konusu olacağını, stratejik bir anlaşma hedefiyle hareket

edileceğini ifade etti. Erçin, Genel Sekreter’in en üst düzeydeki pozisyonuyla

yaptığı açıklamayla, BM açısından Kıbrıs konusundaki siyasi eşitlik ve siyasi

eşitliğin temel unsurları konusunu da netleştirdiğini belirtti.

Haber Kıbrıs’ta Mete Tümerkan ile Hüseyin Ekmekçi’nin

sorularını yanıtlayan Erhan Erçin, 2004 Annan Planı sonrasında müzakere

sürecinin başlayabilmesi için 4 yıl kaybedildiğini anımsattı. Erçin, 5’li için öngörülen sürenin Talat-Hristofyas

görüşmelerinin bitmesinin ardından ortak açıklamanın elde edilmesine kadar

geçen ikinci 4 yılla kıyaslandığında, ilgili tüm tarafların gündemleri

açısından anlaşılır ve makul olduğunu vurguladı.

Öngörülen 5’li konferansa kadar geçecek sürenin Kıbrıs Rum

tarafına bir hediye olduğu yorumlarının yapıldığının anımsatılması üzerine

Erçin, Kıbrıs Rum tarafına verilen bir hediye varsa onun da tek yanlı AB

üyeliği olduğunu söyledi. Erçin, “Bizim için kritik nokta BM ile uyumu

bozmamaktır. Crans Montana sonrasındaki süreçte BM, en istikrarlı ve en tutarlı

tarafın Kıbrıs Türk tarafının olduğunu çok net bir şekilde görerek, Genel

Sekreter düzeyinde çözümün aciliyetini vurgulayarak çözüm sürecine yeniden

angaje olmuştur” dedi.

Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğünün yükünün Kıbrıs Türk tarafının

sırtında olduğunu ifade eden Erhan Erçin, “Genel Sekreter ‘reflection period’

diyerek tarafları değerlendirmeye davet etti. O süreçte çok farklı şeyler

ortaya atıldı, farklı farklı modeller konuşuldu. Bu süreçte

Cumhurbaşkanlığı’nın aktif olmadığı yönündeki eleştiriler son derece yanlıştır.

Bu süreçte Genel Sekreter’in görevlendirdiği Lute ile çalışıldı, önemli

aktörlerin büyükelçileri ve diplomatlarıyla, Genel Sekreter ile görüşüldü.

Kıbrıs Türk tarafını ısrarlı, istikrarlı ve kararlı duruşu tartışma kaldırmaz.

Cumhurbaşkanımızın Genel Sekreter ile kurduğu iyi diyalog son derece önemlidir.

Uluslararası toplumun federal çözüm modeline ilişkin tutumu ortadadır. Crans

Montana’da yaşanan kırılmanın ardından yürütülen bu istikrarlı çalışmalar bizi

25 Kasım’daki toplantıya ve BM Genel Sekreteri’nin son derece olumlu Berlin

açıklamasına, önceki zaman kayıplarıyla kıyaslanacak olursa çok daha hızlı

götürdü” dedi.

Haber Kıbrıs