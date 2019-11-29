Erçin: Ucu açık bir süreç olmayacağını Rumlar da kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 25 Kasım Berlin açıklamasında yer alan stratejik anlaşma kavramının, bundan sonraki müzakere sürecinin öncekilerden farklı, sonuç odaklı olacağının, ucu açık olmayacağının en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.
Özel Temsilci Erçin, Berlin açıklamasında yer alan yeni
unsurları sıralarken, “Sayın Genel Sekreter önümüzdeki sürecin
aşamalandırılmış, yapılandırılmış bir programı olacağını, yol haritasının
bizzat kendi tarafından tasarlanacağını taahhüt etmiştir” dedi. Ara bölgede
yıllarca uzayıp giden eski müzakere tarzı yerine artık, öncekilerden farklı
yeni bir sürecin söz konusu olacağını, stratejik bir anlaşma hedefiyle hareket
edileceğini ifade etti. Erçin, Genel Sekreter’in en üst düzeydeki pozisyonuyla
yaptığı açıklamayla, BM açısından Kıbrıs konusundaki siyasi eşitlik ve siyasi
eşitliğin temel unsurları konusunu da netleştirdiğini belirtti.
Haber Kıbrıs’ta Mete Tümerkan ile Hüseyin Ekmekçi’nin
sorularını yanıtlayan Erhan Erçin, 2004 Annan Planı sonrasında müzakere
sürecinin başlayabilmesi için 4 yıl kaybedildiğini anımsattı. Erçin, 5’li için öngörülen sürenin Talat-Hristofyas
görüşmelerinin bitmesinin ardından ortak açıklamanın elde edilmesine kadar
geçen ikinci 4 yılla kıyaslandığında, ilgili tüm tarafların gündemleri
açısından anlaşılır ve makul olduğunu vurguladı.
Öngörülen 5’li konferansa kadar geçecek sürenin Kıbrıs Rum
tarafına bir hediye olduğu yorumlarının yapıldığının anımsatılması üzerine
Erçin, Kıbrıs Rum tarafına verilen bir hediye varsa onun da tek yanlı AB
üyeliği olduğunu söyledi. Erçin, “Bizim için kritik nokta BM ile uyumu
bozmamaktır. Crans Montana sonrasındaki süreçte BM, en istikrarlı ve en tutarlı
tarafın Kıbrıs Türk tarafının olduğunu çok net bir şekilde görerek, Genel
Sekreter düzeyinde çözümün aciliyetini vurgulayarak çözüm sürecine yeniden
angaje olmuştur” dedi.
Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğünün yükünün Kıbrıs Türk tarafının
sırtında olduğunu ifade eden Erhan Erçin, “Genel Sekreter ‘reflection period’
diyerek tarafları değerlendirmeye davet etti. O süreçte çok farklı şeyler
ortaya atıldı, farklı farklı modeller konuşuldu. Bu süreçte
Cumhurbaşkanlığı’nın aktif olmadığı yönündeki eleştiriler son derece yanlıştır.
Bu süreçte Genel Sekreter’in görevlendirdiği Lute ile çalışıldı, önemli
aktörlerin büyükelçileri ve diplomatlarıyla, Genel Sekreter ile görüşüldü.
Kıbrıs Türk tarafını ısrarlı, istikrarlı ve kararlı duruşu tartışma kaldırmaz.
Cumhurbaşkanımızın Genel Sekreter ile kurduğu iyi diyalog son derece önemlidir.
Uluslararası toplumun federal çözüm modeline ilişkin tutumu ortadadır. Crans
Montana’da yaşanan kırılmanın ardından yürütülen bu istikrarlı çalışmalar bizi
25 Kasım’daki toplantıya ve BM Genel Sekreteri’nin son derece olumlu Berlin
açıklamasına, önceki zaman kayıplarıyla kıyaslanacak olursa çok daha hızlı
götürdü” dedi.
Haber Kıbrıs