Erasmus programının kapsamı genişliyor (english-fransızca)

Erasmus+: l’UE augmente la participation d’étudiants et de personnel africains en 2019

L’UE a investi 17,6 millions d’euros supplémentaires pour aider plus de 8 500 étudiants et membres du personnel africains nouvellement sélectionnés à participer à Erasmus+ en 2019. Cette augmentation du financement Erasmus+ est un pas de plus vers l’engagement pris par le président de la Commission Jean-Claude Juncker dans son discours sur l’état de l’Union de septembre 2018 à soutenir 35 000 étudiants et chercheurs africains d’ici à 2020. Les 17,6 millions d’euros supplémentaires provenant des instruments financiers extérieurs de la Commission et du Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique ont permis d’accroître de 40% la participation des ressortissants africains. Pour les pays d’Afrique occidentale et de la Corne de l’Afrique, le nombre de bourses a plus que doublé grâce aux fonds supplémentaires. En outre, pour concurrencer les meilleurs étudiants du monde, 313 jeunes étudiants de 33 pays africains ont reçu des bourses pour les programmes de master conjoints Erasmus Mundus. Cela représente 239 bourses d’études pour 27 pays africains sélectionnés l’an dernier.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5547

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/africa-europe-alliance-erasmus_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5681771_fr