Erasmus+ 30 yılda 9 milyon kişinin hayatını değiştirdi

Avrupa’daki üniversitelerin eğitim kalitesini artırmak, gençlere yeni beceriler edindirerek istihdamlarını kolaylaştırmak ve kültürel etkileşimi sağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, üye olmayan İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve aday ülke statüsündeki Türkiye ve Makedonya’nın da yararlandığı eğitim ve gençlik programı Erasmus+ bu yıl 30. yılını kutluyor.

AA muhabirinin Ulusal Ajanstan derlediği bilgilere göre, 1987’de sadece yükseköğretim alanında 3 bin öğrencinin yararlandığı Erasmus, milyonlarca kişiye dünyanın farklı ülkelerinde eğitim, staj ve gönüllülük çalışmalarında yararlanma imkanı sağladı, meslektaşlarıyla birlikte çalışmalarına vesile oldu.

İnsanların iş bulma şanslarını artırmaları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni perspektif geliştirmeleri, yeni bir dil öğrenmeleri, Avrupa vatandaşlığı fikrini daha iyi kavramaları veya gönüllülükle ilgili yeni motivasyon kazanmalarını amaçlayan program, zaman içerisinde okul ve yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, gençlik ve spor çalışmalarını da kapsayarak genişledi.

“Socrates”, “Leonardo da Vinci”, “Hayatboyu Öğrenme”, “Gençlik” gibi adlarla 7’şer yıllık periyotlarla uygulanan program, AB Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 2014-2020 dönemi için “Erasmus+” markası altında yeniden yapılandırıldı. Erasmus+ ile yükseköğretimin yanı sıra okul eğitimine, yetişkin eğitimine, mesleki eğitime ve gençlik alanındaki çalışmalara da hibe destekleri sağlanıyor.

Bu sebeple 2017, programın sadece yükseköğretimdeki değil eğitim ve gençlik alanındaki her kurumu ve her bireyi içine aldığını göstermek açısından önemli bir yıl olacak. Erasmus+ programı katılımcı her ülkedeki Ulusal Ajanslar vasıtasıyla yürütülüyor. Türkiye ise Erasmus+ programına, 2003’teki başarılı bir pilot dönemin ardından program üyesi olarak kabul edildi.

30 yılda 9 milyon insana ulaştı

Programın 30 yıllık geçmişinde yükseköğretimin yanı sıra 1 milyon 400 bin katılımcı gençlik değişimlerinden, 1 milyon 300 bin öğrenci mesleki eğitimden yararlandı. Yine aynı dönemde 1 milyon 800 bin eğitim ve gençlik çalışanı, 100 bin genç gönüllü ve 100 bin lisansüstü eğitim öğrencisi programdan hibe aldı. Toplam olarak bakıldığında ise 9 milyon kişi bu program aracılığıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim aldı, ders verdi, staj yaptı, gönüllülük programında görev aldı ve mesleki çalışmalarda bulundu.

Programın, 2013/2020 dönemi için belirlenen toplam bütçesi ise toplam 14,7 milyar avro.

Dünyanın farklı bölgelerinden insanlara 30 yıldan bu yana imkanlar sunan Erasmus+’ın yıl dönümü kapsamında tüm Avrupa genelinde yıl boyunca konferanslar, forumlar, diyaloglar, tartışmalar ve sergiler gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

