Erasmus+ Programı, Anadolu Ajansı’nın internet sayfasında 30. Yıla özgü bir haberle yer aldı.

Avrupa’daki üniversitelerin eğitim kalitesini ve kültürel etkileşimi sağlamak amacıyla AB üyesi ve aday ülkelerin yararlandığı eğitim ve gençlik programı Erasmus+ 30. yılını kutluyor.

Avrupa’daki üniversitelerin eğitim kalitesini artırmak, gençlere yeni beceriler edindirerek istihdamlarını kolaylaştırmak ve kültürel etkileşimi sağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, üye olmayan İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve aday ülke statüsündeki Türkiye ve Makedonya’nın da yararlandığı eğitim ve gençlik programı Erasmus+ bu yıl 30. yılını kutluyor.

AA muhabirinin Ulusal Ajanstan derlediği bilgilere göre, 1987’de sadece yükseköğretim alanında 3 bin öğrencinin yararlandığı Erasmus, milyonlarca kişiye dünyanın farklı ülkelerinde eğitim, staj ve gönüllülük çalışmalarında yararlanma imkanı sağladı, meslektaşlarıyla birlikte çalışmalarına vesile oldu.

İnsanların iş bulma şanslarını artırmaları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni perspektif geliştirmeleri, yeni bir dil öğrenmeleri, Avrupa vatandaşlığı fikrini daha iyi kavramaları veya gönüllülükle ilgili yeni motivasyon kazanmalarını amaçlayan program, zaman içerisinde okul ve yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, gençlik ve spor çalışmalarını da kapsayarak genişledi.

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2017/02/02/erasmus-30-yılda-9-milyon-kişinin-hayatını-değiştirdi-