ENİ Özersay ile görüşme yapıldığı yolundaki basın haberlerini yalanladı

Lefkoşa’daki hükümet kaynakları tarafından Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) iletilen bilgiye göre, İtalyan petrol devi ENİ Şirketi Roma’daki Kıbrıs Elçiliğini işgal altındaki sözde rejimin “dışişleri bakanı” Kudret Özersay ile ENİ CEO’su Claudio Descalzi ve şirketin diğer yetkilileri arasında hiçbir görüşme yapılmadığı konusunda bilgilendirildi.

KHA tarafından bu bilgilendirmeleri değerlendirmesi istenilen ΕΝİ şirketi yetkilisi bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Türkiye ve Kıbrıs Türk basını Özersay’ın ENİ şirketi CEO’su Claudio Descalzi ve şirketin diğer yetkilileriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Aynı basın haberlerine göre ENİ şirketi Özersay’a “adada diplomatik bir çözüm olmadan adım atılmayacağı ve bir anlaşma yolu istediği güvencesi verdi.