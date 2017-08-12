ENİ, “Onisiforos” noktasındaki sondaj çalışmalarının sonuçlarını bekliyor

İtalyan devasa enerji şirketi “ENİ”, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) 11’inci parsel içerisindeki “Onisiforos” noktasındaki sondaj çalışmalarının sonuçlarını beklediği ve sonuçların ENİ’nin gelecek hedefini belirleyeceği belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ENİ, Kıbrıs’ın MEB’inde iki sondaj çalışması için hazırlandığı ve bunların 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasını beklediği; ancak hedefin hala daha belirlenmediği kaydedildi.

ENİ, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’indeki 8, 6 ve 3’üncü parselde sondaj çalışmalarında bulunmak amacıyla çevresel araştırma ve iş denetimi ofisinden izinler dâhil gerekli izinleri almak için başvuru yaptı.

Aynı kaynaklara göre, ENİ tarafından yapılacak gelecek sondaj çalışmalarının 2017 yılının dördüncü çeyreği ile 2018 yılının ilk çeyreği arasında yapılması bekleniyor ancak şu ana kadar sondajın ne zaman yapılacağı belli olmadı.

Bu arada, Çevre Dairesi’nin kendi web sitesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 8. parselde ki araştırma sondajı hakkında çevresel, sosyal ve sağlıkla ilgili etkileri hakkındaki raporunu sundu. Kıbrıs’ın MEB’indeki 3 ve 6. parsel için de benzer araştırmalar yapılması bekleniyor.

Çevresel araştırmaya göre, 8. parseldeki sondaj çalışmaları 2017 yılının dördüncü çeyreğinde başlaması ve 36 gün sürmesi bekleniyor.

Sondaj çalışmaları ise, “Saipem 1200” isimli sondaj gemisi tarafından yapılacak.