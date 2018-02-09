ENI: “Kalipso” yatağında ‘umut verici’ doğal gaz keşfedildi
İtalyan ENİ şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan 6’ncı parseldeki “Kalipso” yatağında (Kalipso hedefi) doğal gaz keşfi “umut verici” olarak nitelendi.
Açıklamada, 3827 metreye inilen sondaj kuyusunda Miyosen ve Kretase/Kireçtaşı Çağına ait kayalar arasında doğal gaz damarlarına rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, “ENİ, Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki 6’ıncı parseldeki Kalipso hedefinde bulunan kireçtaşı silsilesinin fevkalade önemli doğal gaz rezervleri barındırdığını keşfetti” dendi.
Açıklamada, şirketin bölgeden birçok taş ve su örnekleri aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Kalipso 1” doğal gaz keşfi “umut verici” ve aynı zamanda “Zor tipi” doğal gaz yatağının Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesine uzandığının teyit edildiği kaydedildi.