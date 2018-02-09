ENI: “Kalipso” yatağında ‘umut verici’ doğal gaz keşfedildi Reviewed by Momizat on Şub 09 . İtalyan ENİ şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan 6'ncı parseldeki "Kalipso" yatağında (Kali İtalyan ENİ şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan 6'ncı parseldeki "Kalipso" yatağında (Kali Rating: 0