Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ:Ankara elini çabuk tutmalı.Türkiye derhal Suriye rejimiyle çok yönlü işbirliğine gitmeli!..

Geçen hafta Ankara’da son derece önemli diplomatik gelişmeler olurken, “Zeytin Dalı Harekatı” bölgesinde de tansiyonu olağanüstü yükselten olaylar yaşandı.

Bilindiği gibi Türkiye ile ABD arasında ilişkiler kopma noktasına gelmişti. İşte bu kritik süreçte ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında kapalı kapılar ardında yaklaşık üç buçuk saat süren bir toplantı yapıldı. Ardından dışişleri bakanları tekrar buluştular ve iki saatlik bir görüşmeden sonra ortak bir açıklama yayınladılar. Bundan hemen sonra Reuters Haber Ajansı, Suriye Ordusu’na bağlı “Halk Güçleri”nin Türk Ordusu ve ÖSO ile savaşmak üzere Halep’ten Afrin’e geçtiklerini duyurdu. Türk kamuoyunun “Şimdi bir de Suriye’yle mi savaşacağız?” diye telaşlandığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı telefon görüşmelerinden sonra Afrin’e doğru yol alan Suriye bayraklı askeri konvoyların durdurulacağı açıklandı. Bu konvoylardan biri de Türk topçusunun ateşi üzerine geri çekildi. Tüm öngörüleri doğru çıkan bilge diplomat, emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ ile yapacağım iki günlük söyleşinin ilk bölümünde Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı perspektifinden hareketle bu karmaşık durumu analiz edeceğiz.

İkinci bölümde ise, Türk-ABD ilişkilerinin son durumunun yanı sıra Ortadoğu’da her an patlayabilecek savaş ihtimalini ele alacağız. Hemen belirteyim; bu tehlikeli durum, Tahran-Şam- Hizbullah ile, İsrail-ABD Siyonist ittifakı arasında giderek artan yüksek gerilimden kaynaklanıyor.

UĞUR DÜNDAR (U.D): Sayın Elekdağ, söyleşimize Suriye Ordusu’na bağlı milis güçlerinin Afrin’e girme hamlesiyle başlayalım. Rusya’nın onayı olmadan Suriye rejimi böyle bir hareketa bulunamayacağına göre, bu kararın Moskova’da alındığı muhakkak. Peki Rusya bu hamle ile Türkiye’ye nasıl bir mesaj vermek istiyor?

ESAD’IN AFRİN’E GİTMESİ UYARIDIR ŞÜKRÜ ELEKDAĞ (Ş.E): Şam’a bağlı milis güçlerinin Afrin’e gitmek üzere harekete geçmesi,Türkiye’nin yeniden Amerika’yayanaştığını gören Rusya’nın,

Ankara’ya bazı uyarılarda bulunmak amacıyla başvurduğu bir hamledir.Rusya’nın Türkiye’ye vermek

istediği mesaj şudur: “Eğer Afrin harekâtının aksamamasını ve başarılı olmasını istiyorsan, gecikmeden Suriye rejimi ile resmen temasa geç ve bir işbirliği zemini yarat!..” Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Türkiye’nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla korunabileceğini açıkladı. Ankara’nın bu uyarıyı asla hafife almaması lazım!.. Çünkü bir süredir PYD, Suriye rejiminin yardımına gelmesi için Şam’a çağrıda bulunuyordu. Taraflar arasında ciddi müzakereler de yaşandı. Sonunda Beşar Esad, PYD’nin askeri kolu olan YPG’ye şöyle bir öneride bulundu: “Silahlarınızı olduğunuz yere bırakın ve Afrin’den çıkın. Suriye Ordusu gelir, buraları kontrol al&na alır.” PYD bu öneriyi kabul etmeyince müzakereler kesildi. Ancak bu süreç her an yeniden başlayabilir ve Suriye’yi tatmin edici bir formül bulunabilir. Böyle bir durumda Rusya, en yakın mütefikinin topraklarını geri alma talebine karşı çıkamaz ve onun yanında yer alır.

(U.D): Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı konusunda özgüvenli konuşmalarını sürdürüyor. Örneğin AKP’nin TBMM grup toplantısında “Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçileceğini, böylece şehre gelen yardımların önünün kesileceğini ve kimsenin YPG ile pazarlık yapabilme imkânının kalmayacağını” söyledi.

RUSYA, DİPLOMATİK SATRANÇTA BAŞARILI

(Ş.E): Rusya diploma’k satrancı büyük yetenekle oynuyor. Önce Afrin’de Türk askerinin işini zorlaş&racak bir hamle yaparak “Sakın ha, benim arkamdan ABD ile oyun çevirme” uyarısında bulundu. Hemen sonrasında Ankara’ya “Suriye’de başarılı olmak is’yorsan, Esad ile anlaşmalısın” mesajını ile ardından da Afrin’de operasyona devam edebilmesi için Ankara’ya “icazet” verdi. Ankara da buna güvenerek şimdi yüksek perdeden konuşmaya başladı. Ancak Batılı ciddi haber kaynakları, durumun tam yatışmış olmadığını, İran’a bağlı Hizbullah tarafından eğitilmiş Şii “Halk Güçleri”nin Afrin’e girme çabalarının devam ettiği hatta girdikleri- yolunda haberler yayınladı.

(U.D): Arap Birliği Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Suriye’nin iddiasını dikkate alarak Türkiye’ye Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı durdurması için çağrıda bulundu… Yani tehlike şimdiden ufukta beliriyor. Peki, Ankara neden Suriye’yi muhatap olarak almıyor, niçin resmi ilişki kurmuyor?

“ÖSO”NUN MEŞRUİYET SAĞLADIĞI İNANCINDA

(Ş.E): Bunun başta gelen nedeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad’a karşı tutumu… Ayrıca Ankara, Astana sürecinde yer alabilmesinin nedeninin, Suriye’deki belirli muhalif guruplar üzerindeki etkinliğinden kaynaklandığı görüşünde. Aralarında ÖSO’nun da bulunduğu bu muhalifler Suriye rejiminin gözünde hain ve terörist… Bu nedenle Ankara, Türkiye’nin Suriye rejimiyle işbirliği sağlaması halinde bu grupların kendisinden kopacaklarını, bunun sonucu olarak da Astana sürecindeki yerini kaybedeceğinden endişe ediyor. Ankara aynı zamanda Afrin harekâtında ÖSO’nun yanında olmasının, kendisine meşruiyet sağladığı görüşünde…

(U.D): Sizce Ankara ne yapmalı?

TÜRKİYE’NİN ELİNİ ÇABUK TUTMASI GEREK

(Ş.E): Bence yapılması gereken derhal Şam’la ilişki kurulması ve Ankara’nın ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı ile PYD tehdidine son verme amacıyla etkin ve çok yönlü bir işbirliğine girişilmesidir. Başka bir yol ve yöntemle, Fırat’ın doğusundan Türkiye’ye yönelen tehdidi önlemek mümkün değildir!.. Ayrıca bu resmi ilişki, Türk askerinin Suriye topraklarında bulunmasına tartışılmaz bir meşruiyet kazandıracak, Afrin harekâtı nedeniyle Türkiye’ye sivil zayiat ve insani sorunlar nedeniyle yönel’lecek eleş’riler asgariye inecektir. Aksi takdirde, Afrin operasyonunun tehlikeye düşmesi riski de artacaktır. Türkiye’nin karşılaştığı tehdidin “beka” boyutunda olduğunu ağzından düşürmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, belir(ğimiz gerçekler ışığında ve sorumluluğunun tam idrakiyle, Suriye rejimiyle acilen resmi temas ve işbirliği kararını alması gereklidir.

(U.D): Suriye PYD’ye ve Türkiye’nin Afrin operasyonuna nasıl bakıyor?

(Ş.E): Bu konuda Beşar Esad’a yakın bir kişi olan Baas Partisi üyesi ve aynı zamanda siyasi analist olan Afif Della’nın BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamaları gerçekçi bir değerlendirme olarak görüyorum. Della’ya göre; PYD, Şam’da ABD tarafından yönlendirilen yasadışı bir grup olarak görülüyor. Beşar Esad da, PYD’yi vatan haini olarak değerlendirmiş, “Başta ABD olmak üzere yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet edenler vatan hainidir” demişti. Ancak, koşulların şimdi PYD’ye bakışı değiştirdiği anlaşılıyor. Della, Türkiye’nin kara harekâtının ise Şam tarafından işgal girişimi olarak görüldüğünü, Türkiye’nin Suriye’de halen işgal ettiği ve edeceği topraklardan da çıkmayacağına inanıldığını vurguluyor. Della, Türkiye’nin Suriye poli’kasında hiçbir somut değişim olmadığını, doğrudan temas iddialarının da yalan olduğunu ifade ediyor. ABD Senatosu İs’hbarat Komitesi’nin bir yayınında da Suriye muhalefe’nin Esad rejimini devirecek bir gücü kalmadığı ve bir yıl içinde tamamen yok olacağı öne sürülüyor. Bu bakımdan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın belirtiği gibi Suriye ile “istihbari” nitelikte temas kurmak yetmez; Türkiye’nin elini çabuk tutması ve Suriye rejimiyle en kısa sürede resmi planda etkin bir işbirliği gerçekleştirmesi zorunludur.

İRAN, ZEYTİN DALI OPERASYONU’NUN BAŞARISIZ OLMASINI İSTİYOR

(U.D): Bu oyunda İran parmağı da var!.. İran Zeytin Dalı Harekatı’na neden karşı?

(Ş.E): Eğer Türkiye Afrin’de başarı sağlarsa, Suriye’deki dengelerde ağırlığı artacak, masada sesi gür çıkacak. Bu da İran’ın işine gelmiyor.

İkincisi İran, çoğunluğu Sünnilerden oluşan ÖSO’nun, Türkiye’nin desteğiyle savaş kabiliye’nin artmasından rahatsız oluyor. Afrin’de yerleşecek ÖSO’nun, Halep’teki Nubi ve Zahra adlı Şii köyleri için tehdit oluşturmasından endişe ediyor. Üçüncüsü; Tahran, Türkiye’nin kontrol altına aldığı Suriye topraklarından çıkmayacağına inanıyor. Bu nedenlerle sinsice Afrin harekâtının başarısız olması için elinden geleni yapıyor ve yapmaya devam edecek. Anlayacağınız, Suriye’de oyun içinde oyun var. Yanımızda görünen Rusya da Türkiye’ye baskı yapmak ve icabında harekâtı durdurmak için yeni enstrümanlar üretiyor. Örneğin Rusya, Afrin’de gerilimi azaltma bölgesi uygulaması üzerinde çalışıyor. Bunu gerçekleştirebilirse, operasyonun önü kesilebilir. Diğer taraftan Suriye, Türkiye’yi işgalci diye suçlayarak Birleşmiş Milletler’e başvurdu. TSK’nın Afrin merkezine yapacağı harekâtında sivil zayiat ve insani sorunların artması ve bunun Türkiye aleyhine uluslararası kampanyaya dönüşerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne intikal etmesi durumunda, Rusya’nın yakın mütefiki Suriye’nin karşısında bir pozisyon alması düşünülemez.

ABD, Fırat’ın doğusunda garnizon devleti kuracak!..

Tüm öngörüleri doğru çıkan bilge diplomat Şükrü Elekdağ ile yaptığımız röportajın dünkü bölümünde Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın son durumuyla ilgili çarpıcı bir analiz yer almıştı.

Sayın Elekdağ aynı bölümde Türkiye’nin Suriye rejimi ile derhal ilişkiye girmesi ve çok yönlü bir işbirliği yapmasının gerekli olduğunu belirti’.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Ankara ziyareti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Türk-Amerikan ilişkilerinin çok kritik bir dönemden” geçtiğini belirtiği ve “Ya ilişkileri düzelteceğiz, ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak” diyerek krizin endişe verici boyutunu tanımladığı bir ortamda gerçekleşti. Tillerson, Ankara’ya gelişinden hemen önce ziyaretinin amacını, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz, beraber çalışmanın yollarını arayacağız, işbirliğini konuşacağız” diyerek açıklamıştı.

UĞUR DÜNDAR (U.D): Sayın Elekdağ, Ankara görüşmeleri, Türkiye’nin güvenlik kaygılarının giderilmesine ve karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamının yaratılmasına yol açacak mı?

ŞÜKRÜ ELEKDAĞ (Ş.E): Sorunuzu yanıtlamak için, görüşmelerden sonra tarafların ortak açıklamalarının değerlendirmesini yapmak lazım. Ancak bundan önce görüşmelerin garabet arzeden şeklinden söz etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson arasında 3 saat 15 dakika süren görüşmeye sadece Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldı. Toplantıya tercüman ve not tutacak kâtip alınmadı. Tercümanlığı bizzat Çavuşoğlu yaptı. Normal olarak, devlet başkanı düzeyinde yapılan resmi görüşmelerde tercümanlık işi uzman bir görevli tarafından yapılır ve görüşmeler bir kâtip tarafından son derece dikkatli bir şekilde kayıt altına alınırdı. AKP iktidarında bu ananeye çoğu zaman uyulmadığını görüyoruz. Anlaşılan bu toplantıda son derece kritik önemde meseleler tartışılacağı ve herhalde pazarlık yapılacağı için görüşmenin azami mahremiyet içinde ve kısıtlı katılımla yapılması kararlaştırıldı. Ancak bu, kabile devletlerine has bir tutumdur. Tillerson görüşmeleri yazılı olarak devletine rapor etmiştir. Türk tarafında ise devlet ne konuşulduğundan bihaberdir! Hiçbir kayıt, kuyut yoktur. Bu tutum devlet ciddiyetiyle bağdaşır mı? 17. asrın Fransız Kralı 14. Louis gibi, Erdoğan da bu davranışıyla “Devlet benim – l’Etat c’est moi” demiyor mu?

(U.D): Herhalde Cumhuriyet döneminde bunun bir örneği yoktur…

O GÖRÜŞMEDE DAĞ FARE DOĞURDU (Ş.E): Yoktur!.. Beştepe toplantısının ertesi günü yapılan iki saatlik Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinden sonra bir ortak bildiri yayınlandı. Beş saat süren görüşmelerin ürünü olması lazım gelen bu bildiride Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne ilişkin ciddi ipuçları olacağını düşündüm. Ancak bulamadım.Ortak açıklamada,oluşturulacak çözüm mekanizması veya çalışma gurupları dışında hiçbir somut vaat, yükümlülük yok!.. ABD, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını tanıyarak Afrin harekâtını kabullenmiş görünüyor. Ancak, PYD/PKK’ya gönderilen silahların geri alınacağı hususunda Türkiye’ye verilen sözler unutulmuş. Tillerson, “Bundan sonra silah vermeyeceğiz”yolunda bir açıklama dahi yapamamış!.. ABD’nin Menbiç konusundaki taahhütleri de es geçilmiş. Fırat’ın doğusunda ABD tara’ndan kurulmaya başlanan ve PKK/PYD’yi barındıracak olan garnizon devletten Türkiye’ye yönelen tehdit konusu ele alınmamış… Oysa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın “Ey Amerika!..” diye haykırarak Türkiye’nin bekasına yönelen tehdidin buradan kaynaklandığını Türk Milleti’nin beynine kazıdığı onlarca açıklaması var. Ama bu hususun bir talep olarak bile açıklamada yer almamış olması hayret verici. “Dağ fare doğurdu” deyimi bu ortak açıklamanın “hali pür melalini” yansıtıyor. Hiçbir ilerleme kaydedilmemiş, sorunların dondurulmasıyla yetinilmiş.

(U.D): Peki bunca efelenmeden sonra bu denli bir yumuşama neden ileri geliyor?

(Ş.E): O efelenmeler, meydan okumalar iç tüketim için. Hükümet, seçim sathı mailine girmiş görünüyor. Başaşağı giden kırılgan ekonominin dışardan gelecek hamlelerle zorlanması istenmiyor. Bu nedenle, Tillerson’la görüşmelerde, ABD ile ilişkiler mümkün olduğunca yumuşatılmaya, Hakan Atilla davası ve S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye kesilecek cezaların yıkıcı olmasının önlemesine çalışılmış. Menbiç dahil sorunlar, çalışma guruplarına havale edilmiş.

(U.D): Ama PKK/PYD’ye yönelik ABD politikasında bir değişiklik yok değil mi?

ZAFERE ULAŞSAK BİLE TEHDİT DEVAM EDECEK

(Ş.E): Evet yok!.. Türkiye Afrin’de kesin bir zafere ulaşsa dahi, Fırat’ın doğusundan kaynaklanan tehdit Türkiye’yi hedef almaya devam edecek. ABD Fırat’ın doğusunda bir PKK/PYD garnizon devle% kurmaktan vazgeçmiyor. Ayrıca ABD, Suriye’de bir “cephe gücü” olarak gördüğü YPG’yi de terk etmiyor!..

(U.D): Oysa Cumhurbaşkanı sürekli Fırat’ın doğusundaki tehdit unsurlarının da temizleneceğini söylüyor. Bu da, ABD’nin kontrolündeki garnizon devletin ortadan kaldırılacağı anlamına geliyor… Peki bölge PYD’den nasıl temizlenecek?

SURİYE İLE ANLAŞMAK ULUSAL ÇIKAR GEREĞİDİR

(Ş.E) Önceki söyleşimizde temas e’ğimiz bu konuya biraz daha açıklık getirmekte yarar var. Evvela, ABD’nin işgalindeki bu toprakların Suriye Devleti’ne ait olduğunun ve buraların kurtarılmasının öncelikle Suriye Devleti’nin sorumluluğu ve görevi olduğunu belirtmemiz lazım. Türkiye bu hususta Suriye’ye yardım etmelidir. Bunun için de Suriye ile uzlaşması ve askeri işbirliğine girmesi zorunludur. Başka bir yol ve yöntemle, Fırat’ın doğusundan Türkiye’ye yönelen tehditle mücadele etmek ve önlemek mümkün değildir!.. Bu nedenle, Türkiye’nin Suriye rejimiyle etkin ve çok yönlü bir işbirliğine süratle girmesi gerekmektedir. Ayrıca böyle resmi bir ilişki, Türk askerinin Suriye topraklarında bulunmasına meşruiyet kazandıracak, Afrin harekâtı nedeniyle Türkiye’ye sivil zayiat ve insani sorunlar nedeniyle yöneltilecek eleştirilerin asgariye inmesine yol açacak$r. Bu şekilde hareket edilmezse, dış siyasi baskılar nedeniyle Afrin harekâtının tehlikeye düşmesi riski artar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu gerçekleri görerek acilen Suriye rejimiyle resmi anlaşma ve işbirliği kararını alması, yüksek ulusal çıkarlarımız gereğidir. Bu hususta ayak sürümenin vebali büyüktür!..

ORTADOĞU’DA HER AN BİR SAVAŞ BAŞLAYABİLİR

(U.D): Söyleşiden önceki görüşmemiz sırasında Ortadoğu’da her an bir savaş çıkma ihtimalinin bulunduğunu söylemiştiniz.Bunu biraz açar mısınız?

(Ş.E): Bölgede her an birbiriyle sıcak çatışmaya girebilecek iki ittifak var: Bunlardan birincisi, Tahran-Şam-Beyrut- Hizbullah-Gazze’den oluşan anti-Siyonist ittifak, diğeri ise ABD ile İsrail’in oluşturduğu Siyonist ittifaktır. Suudi Arabistan tara(ndan da desteklenen Siyonist ittifakın temel amacı, İsrail için tehdit oluşturan Tahran- Şam- Hizbullah- Gazze i’fakının önünü kesmek, bölgede hegemon bir güç olarak yükselen İran’ı kuşatmak ve yayılmacılığını engellemektir. Siyonist ittifakın bir amacı da, İsrail’in kontrolündeki Golan Tepeleri’ni koruyacak 40 km. derinlikte bir tampon bölgeyi Suriye topraklarında oluşturmaktır.

(U.D): Bu gelişmelerin konumuzla ilişkisini netleştirir misiniz? ABD, İRAN’I ALENEN TEHDİT ETMİŞTİR

(Ş.E): İlişki, ABD ve İsrail’in, Fırat’ın doğusunda kurma yolunda oldukları garnizon devleti, İran’a karşı uygulayacakları askeri operasyonların merkezi olarak kullanmayı öngörmelerinden kaynaklanıyor. Savaş sonrasında, İran üzerindeki denetimin de buradan yürütülmesi planlanıyor. ABD’nin İran’ı vuracağı hakkındaki spekülasyonların son 40 yıllık dönemde zaman zaman gündeme geldiğini, lakin kısa bir süre sonra unutulduğunu gördük. Ancak bu sefer durum çok daha değişik ve ciddi görünüyor. Nitekim, ABD Ulusal Güvenlik danışmanı McMaster, 2018 Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, bölge için ciddi bir tehdit oluşturan İran’ın askeri gücünü ve bölgesel ağını devamlı araştırdığını belirtikten sonra, “Şimdi İran’a karşı harekete geçmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz” diyerek, İran’ı alenen tehdit etmekten de öte, bir tür ültümatom vermiştir. Bu nedenle İsrail’in tampon bölge projesinin gerçekleştirilmesine Suriye ile İran’ın güçlü bir fiili direniş göstermeleri halinde, bu durumun söz konusu iki ittifak arasında savaşa yol açması kaçınılmaz olabilir. Suriye’deki dengeleri altüst edecek böyle bir gelişmenin, Suudi Arabistan’ı da içine çekerek, ABD ile İsrail’in İran’la büyük hesaplaşmasına dönüşmesi güçlü bir ihtimaldir.

