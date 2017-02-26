Eleni Theoharus’un tutuklanması talebi Güney Kıbrıs’a ulaştı Reviewed by Momizat on Şub 26 . Azerbaycan Hükümeti’nin, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un tutuklanmasına ilişkin talebinin, Güney Lefkoşa’daki Interpo Azerbaycan Hükümeti’nin, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un tutuklanmasına ilişkin talebinin, Güney Lefkoşa’daki Interpo Rating: 0