Marilena Evangelou

Enosis Plebisitine ilişkin hâlihazırda her yıl resmi tatil ve kutlamalar yapılmasına rağmen buna plebisitin her yıldönümünde okullarda bir genelge okunmasının eklenmesi, Meclis’te yaşanan en budalaca adımlardan biridir. Bu yeni adım bizi tek bir sonuca götürüyor: Her iki taraftaki liderler ortaya çıkan kırılganlıklara hazırlıklı olmak bakımından en alt düzeydedirler!

Çıldırmayacağız. Lefkoşa Havaalanı’ndan ilk kimin kaçtığı ilgileneceğimiz bir konu değildir. Bizim konumuz, tüm Kıbrıs’ın bir bütün halinde ELAM’ın oyununa gelmesidir.

Hepimizin ELAM’a hakkını vermemiz gerekir, zira hedefine ulaşmayı başardı (!)

Dolayısıyla, ELAM’a tebrikler (!) Hepimize tebrikler.

ELAM el çırpıyor ve biz onun havasında oynuyoruz. Bravo (!)

Vallahi! Yasa tasarısına lehte oy verenlere bravo, Meclis’teki oylamada çekimser kalanlara daha büyük bir bravo (!)

Tabii konuya yaklaşımları ve ele alışları açısından en büyük bravo iki tarafın liderliklerine… Bu yöndeki davranışlar; herkesin aklına bir tarafta sandık yolunun yakın olduğunu ve diğer tarafta da Nisan ayında Türkiye’de ne olup biteceğini görmek adına geciktirmenin işe yarayacağını getirebiliyor!

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Kıbrıslı Rumlarla başlıyayım. Yasa tasarısını kaç kelimeyle nitelendirmemi dilersiniz? Bir kelimeyle mi? Budalalık! Çok kelimeyle mi? Zamansız, amaçsız, yersiz, gereksiz, kışkırtıcı, anlamsız, gerici ve bunlara benzer birçok sıfat…

Ama hepsinden öte; ahmakça!

Bu tasarıyı duyunca aklıma gelen ilk şey, siyasi hiçliklerini sergileyecek alan kalmamasından ötürü, çocuklarımızı denek hayvanlarına çevirmek suretiyle, ulaşamadıkları özlemlerini okullara saçmaya başlama arzularıydı.

Hangi plebisiti anacaktık? Biliyor musunuz? Kıbrıslı Rumların ezici bir çoğunluğunun “Enosis” arzuladığı, fakat Yunanistan’ın yanıt vermeye bile tenezzül etmediği bir plebisiti… Müstesna bir zafer! Hadi bunları geçtik, meclisin eğitim uygulaması ile ilgili yasa yaptığı nerede görüldü? Meclisin işi mi bu? Daha sonra, DİSİ Başkanı durumu toparlama gayreti içerisinde, bu çarpıklığın düzeltilmesi için yasa önerisi sunacağını söyledi.

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Kendi tarafımı bitirecek olursam, duyduğum ‘veresiye’ bahaneler pek dikkate alınacak cinsten değil. Evet, Enosis Plebisiti Kıbrıslı Rumların tarihinin bir parçasıdır. Ama bu parça, böyle bir olayın olduğu ve bir daha olmayacağı şeklindedir. Tarihin yeniden yazılması, değiştirilmesi veya ört pas edilmesi düşünülemez bile. Ne şimdi, ne de olası bir çözümden sonra böyle bir şey düşünülebilir. Kimse tarihini bilmezlik edemez, bilmezden gelemez. Her birimizin varlığı tarihiyle iç içe geçmiştir. Ama tarih derken, tüm tarihimiz. Sadece seçilmiş tarihler değil! Hem hoşumuza giden, hem de gitmeyen şeyler. İşimize gelen şeyler de tarihimizdir, gelmeyenler de…

İstesek de istemesek de tarih bağlamında aramızda zıtlıklar vardır. Nikos Anastasiadis 20 Temmuz ve 15 Kasım gibi kutlamaları örnek verdi. Bu günler Kıbrıslı Rumlara acı veren günlerdir. Anastasiadis haksız değil. Ama Kıbrıslı Türklerden, bu kutlamaların kutlanmasına bugün karar verilmediği yönünde bir yanıt alıyor. Güzel…

Peki acaba “istisnai” rejim ile Türk vatandaşların kuzeyde vatandaş yapılması ve Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin ilerlediği bir zamanda Girne’deki inşaat vurgunu Kıbrıslı Rumlar için daha az acı veren faaliyetler midir?

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“Benimkiler” abartılı ve kabul edilemez durumdadırlar, ama “sizinkilerin” de kalır yanı yoktur. Konstandinos Kavafis’in şiirinde dediği gibi, çoktan hazırmış gibi bir yiğit fırsatı kaptılar, saçlarından sürüklediler, uç noktalara götürdüler.

Görüşmelerin devamına ilişkin, müzakere çalışmalarının kesilmesi, BM’nin müdahil olması gibi tehditlerle işi uç noktalara vardırdılar.

Görüşmelerin kesilmesi Kıbrıslı Türklerin çıkarlarına hizmet eder mi?

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Siyasi kahvehanede son bir tutunacak dal aradım. Bulamadım. Akademisyen, psikoloji öğretim görevlisi, Eğitim eski Bakanı Andreas Dimitriu, konuyu tek kelimeyle, başarıyla özetledi: “Didaktik”. Haklısın sevgili Dimitriu, zira günün sonunda bu memlekette çözümden sonra bile aramızdaki anlayış şekli bu biçimde olacaksa umudumuz kalmaz. Yalnızca yorarız…

Ha, unutmadan! Önemsiz bir ayrıntı… Meclisteki tartışma enosis plebisiti ile ilgili değildi. Eğitim reformu ile ilgiliydi. Bu reformda, sınav dönemlerinin artırılması ve devamsızlıkların azaltılması ile ilgili yeni düzenlemeler getiriliyor. Bu düzenlemelerle ilgili olarak öğrenci hareketi oldukça ciddi karşı duruş sergiledi ve dinamik eylemler gerçekleştirdi. ELAM bir fırsatını bulup bu konuya bu tartışmalı düzenlemeyi de katmış oldu. Yani, ELAM’a bir kez daha tebrikler!

Yenidzüen için hazırlanan özgün Yunanca metinden çeviri: Çağdaş Polili