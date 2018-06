Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü…Türkiye’de her dört çocuktan biri yoksul Reviewed by Momizat on Haz 13 . Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü verilerine göre Türkiye’de her 4 çocuktan biri yoksul. Türkiye'de çocuk işçi sayısının ise 2 milyonu aştığı tahmin ediliyo Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü verilerine göre Türkiye’de her 4 çocuktan biri yoksul. Türkiye'de çocuk işçi sayısının ise 2 milyonu aştığı tahmin ediliyo Rating: 0