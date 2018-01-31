Ekonomik duyarlılık göstergesi son 17 yılının rekorunu kırdı

AB Komisyonun Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü (DGECFIN) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında ekonomi duyarlılık göstergesi (ESİ) hafif bir gerilemeyle gerek Avro Bölgesi’nde (0,6 puan artarak 114,7) gerekse AB’de (0,4 puan artarak 114,7) son 17 yılının rekorunu kırdı.

Avro Bölgesi’nde kaydedilen düşük güvenin hizmetler ve perakende ticaretten kaynaklandığı, sanayiye güvenin istikrarlı kaldığı belirtildi. Bunun tersine güven, tüketiciler ve inşaat yöneticilerinde artış gösterdi. Avro Bölgesi’nde ESI olan en büyük artışlar; İspanya (+0,9), Hollanda (+0,9) ve Almanya’da (+0,6), düşüşler de Fransa (-2,4) ve İtalya’da (-1,7) kaydedildi.

Aynı zamanda, istihdam planları hizmet alanında yukarı doğru yeniden gözden geçirildi (17 yılın en yükseği) ve perakende ticarette en düşük düzeyde bulundu. İnşaat alanında 10 yıllın rekoru kırıldı. Sanayi alanında istihdam planları aralık ayında hafif yükseliş yakaladı. Perakende ticarette satış fiyatları beklentisi hafif yükselirken, hizmetler ve inşaat alanında daha önemli artış, sanayi alanında ise gerileme kaydetti. Tüketici fiyatları beklentisi Ocak ayında yükselerek son 5 yılın en yüksek noktasına ulaştı.

AB28’de ESİ’de görülen hafif düşüşün (-0,4) Polonya’da aniden görülen iyileşmeden (+5,0) kaynaklandığı belirtilirken, ESI Avro Bölgesi dışında AB’nin en büyü ekonomilerinden Britanya’da (-0,7) düşüş kaydetti. Avro Bölgesi’nin tersine, Britanya’ya olan güvenin düşmesi neticesinde AB’de inşaat alanına olan güven hafif geriledi. Avro Bölgesi gibi AB’de tüketici ve finans hizmetleri güveninde iyileşme kaydedildi. Perakende ve hizmetlerde ise gerileme yaşandı. Buna ek olarak, AB’nin sanayiye güveni genel olarak istikrarlı kaldı.

Avro Bölgesi’nde olduğu gibi, hizmet ve perakende ticaret alanında AB yöneticileri istihdam artışı beklentilerinde bir düzelmeden söz ettiler. Sanayi alanı müdürleri ise beklentilerini büyük açıdan düzeltiler. Avro Bölgesi’nin tersine, inşaat sektöründe istihdam beklentileri aşağı çekildi. Hizmet alanında fiyat beklentileri Avro Bölgesi’yle uyumlu olarak açıklanırken, sanayi alanında artış, perakende ticarette büyük bir düşüş kaydetti ve inşaat sektöründe genel olarak istikrarlı kaldı.

Son olarak, Ocak 2018’de, İş İklimi Endeksi Aralık 1985’te kaydedilen en yüksek düzeyden daha düşük (-0,06 birimden +1,54’e) olarak kaydedildi. Genel kitap siparişi ve ihracat için kitap siparişleri değerlendirmeleri iyileştirilirken, bitmiş ürünlerin hisse değerlendirmeleri ve özellikle bir önceki üretim için geriledi.

Kıbrıs’ta ekonomik duyarlılık göstergesi, ESİ, Ocak 2018’de 117,8 birime ulaşarak tüm dönemlerin en yüksek noktasında ulaştı.ESİ göstergesine göre, ekonomik duyarlılık göstergesi Aralık 2017’de 115,7, bir önceki yıl da 111,6 birim arttı. Kıbrıs’ta kaydedilen en düşük oran Nisan 2013’te 67,8 birimdi.

Kıbrıs’ta Sanayi güveninde 10,7, Hizmetlerde 45,3, Perakende Ticarette 0,8, Genel Ticarette 8,0 ve İnşaat alanında -22,8 birime ulaştı.