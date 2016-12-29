Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:’Türkiye hep AB’nin dış halkasında yer alacak’

Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi noktasında 4 farklı alternatiften oluşan etki değerlendirmesi analizi yaptırdıklarını ve 2017 sonunda önemli bir noktaya gelmek niyetinde olduklarını belirterek, “Bunu 2017’de, maksimum 2018’de tamamlamamız gerekiyor” diye konuştu. Bazı uzmanlar, Gümrük Birliği kapsamında yapılacak olan değişiklikler, Türkiye’nin AB üyelik sürecini de etkileyebileceğini iddia ediyor. Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Dış Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Programlar Başkanı Emekli Büyükelçi Oktay Aksoy, Gümrük Birliği Anlaşmasında yapılacak düzeltmelerin Türkiye’nin üyelik sürecini etkileme niteliğini şöyle değerlendirdi.

Türkiye, Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği Anlaşmasının bazı yönlerini itiraz etti, geliştirilmesini istedi. Zira Avrupa Birliği’nin, üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalardan sonra Türkiye’nin o ülkelerle yeni bir anlaşma yapması gerekiyor. Onun için uzun müzakereler yürüyor. Bu ciddi bir konu. Çünkü Avrupa Birliği, bir anlaşma yaptıktan sonra Türkiye otomatik olarak Avrupa Birliği’nin tanıdığı ayrıcalıkları üçüncü ülkelere tanımak zorunda bırakılıyor, kendisi herhangi bir taviz almadan.

Türkiye’nin üyelik sürecini bu ne ölçüde etkileyecek? Belki de olumsuz olarak etkileyeceği düşünülebilir. Ama Gümrük Birliği’nden Türkiye şimdiye kadar çok yararlandı ve Avrupa Birliği, Türkiye’nin önemli ihracat pazarı. Dolayısıyla orayla olan ilişkilerin bir şekilde sürdürülmesinde yarar var. Bir de zaten Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan üyelik müzakereleri, önü açık bir müzakere süreci, ne zaman biteceği, ne şekilde biteceği hala açıklık kazanmış değil. Avrupalı politikacılar arasında bunu her zaman Türkiye’nin aleyhine bir nevi bir koz olarak kullanmaya çalışanlar var.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin geleceği ne olacak, o da şu anda biraz muğlak. Onun için Türkiye, Avrupa Birliği’nin bazı ülkeleri istemese dahi hep bir dış halkasında yer alacak. Zaman içinde nasıl bir gelişme gösterecek, onu göreceğiz. Ama Gümrük Birliği Anlaşmasının düzeltilmesine, geliştirilmesine ihtiyaç var. Onda hiç kuşku yok. Bunun tabi 2018’e kadar geciktirilmesi de bir anlam ifade ediyor mu, onu da düşünmek lazım.

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