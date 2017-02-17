Eide’nin Anastasiadis’i haklı gösterme girişimi…Akıncı: Eide kendisine olan güveni sorgulatmamalı Reviewed by Momizat on . KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının, liderler toplantısında yaşananların sadece yarısını anlattığ KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının, liderler toplantısında yaşananların sadece yarısını anlattığ Rating: 0
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Eide’nin Anastasiadis’i haklı gösterme girişimi…Akıncı: Eide kendisine olan güveni sorgulatmamalı

Haber Tarihi:: 17 Şubat 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının, liderler toplantısında yaşananların sadece yarısını anlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının, kendisine olan güveni sorgulatacak hale gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Müzakereler çerçevesinde, 23 Şubat Perşembe günü planlanan liderler toplantısına katılım konusunda Akıncı, perşembe gününe kadar, gelişmeleri adım adım değerlendirip, Kıbrıs Rum tarafının niyetini de gördükten sonra karar vereceklerini söyledi.

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