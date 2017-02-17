Eide’nin Anastasiadis’i haklı gösterme girişimi…Akıncı: Eide kendisine olan güveni sorgulatmamalı Reviewed by Momizat on Şub 17 . KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının, liderler toplantısında yaşananların sadece yarısını anlattığ KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının, liderler toplantısında yaşananların sadece yarısını anlattığ Rating: 0