Eide:”Müzakere masasına dönmek için adımlar atıldı.Referandum,masaya dönmemek için bir mazeret olamaz” (english)

BM Genel Sekreteri`nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı`nın müzakere masasına dönmeleri amacıyla adımlar atıldığını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı`na mülakat veren Eide, ancak söz konu adımların üzerine daha fazla bilgi vermemesi durumunda belki bunların daha başarılı olmasını diledi.

“Tango için iki kişi gerekir” diyen yetkili niyet gösterilmesinin önemine işaret ederek, yaşanan mevcut durumun çözümlenmesi için fazla zaman geçmesi durumunda hem Cumhurbaşkanı Anastasiades hem de Kıbrıslı Türk lider Akıncı`nın faydasına olmayacağını söyledi.

Eide, “şahsen onlar için durumu düzeltemem, büyülü formülüm yok” dedi.

Kıbrıs sorunundaki mevcut durumuna değinen BM yetkilisi, şahsen liderlerin müzakere masasına dönmeleri konusuna odaklandığını ve “yapabileceğim şeyler sınırlıdır” şeklinde konuşarak, liderlerin masaya dönmeleri durumunda yapılandırılmış bir sürecin olup olmayacağını önemli bir konu olarak niteledi.

Eide, Kıbrıs Haber Ajansı`na devamla, endişeli olduğunu ifade ederek yaşanan son konudan dolayı takılmış bir duruma girildiğini ve herkesin diğer taraftan bir adım atmasını beklediğini vurguladı.

Bu “Kıbrıslı bir kriz, Kıbrıs`ta yaratılan bir kriz ve Kıbrıs`ta çözümlenmesi gereken bir kriz” şeklinde konuşan Eide, nisan ayında Türkiye`de yapılacak referanduma atıfta bulundu.

Eide, referandum dâhil bölgedeki her hangi bir gelişmenin kendi önemini taşıdığını “ancak müzakerelerin şu an yapılmaması nedeni değil” dedi.

Müzakerelerle ilgili hala zaman olduğunu ancak “birinin sonsuzluğa kadar zamanımız var” görüşünü düşünmesinin endişe yaratıcı olacağını belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümlenmesini destekleyen tüm sivil toplum örgütleri, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler ve siyasi güçlerin kendisinin liderlerin müzakere masasına dönmeleri amacıyla harcadığı çabaların en iyi destekleyicilerinden olduğunu söyledi.

Kendisinin “gerçekçi iyimser” olmasının nedeni hakkında Kıbrıs Haber Ajansı`nın bir sorusuna Eide, liderler arasında kişisel seviyede güvence sağlandığını ve her iki liderin müzakere sürecinin daha ileriye gitmesi amacıyla daha fazla çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Eide, güvenlik konusunun askeri bir mesele olmadığını ve güvenlik konusunun üç seviyede; anayasa, iç güvenlik ve anlaşılan konuların uygulanması ve dış güvelik seviyesinde ele alınabileceğini söyledi.

Bunun BM tarafından icat edilen bir şey olmadığını ifade eden yetkili, bunun tüm oyuncular; Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Atina, Ankara ve Britanya ile yapılan istişarelerin ardından ortaya çıkan birşey olduğunu vurguladı ve bunun müzakere masasında ele alınan konular arasında olmadığını söyledi.

BM yetkilisi, “Biz Kıbrıs`ı keşfetmeyeceğiz, Kıbrıs var ancak bölünmüştür ama var” dedi ve mevcut garantiler sisteminin devam etmesinin mümkün olmadığını, bunun yenilenmesi gerektiğini ancak bunun Yunanistan ve Türkiye olmadan sağlanmasının mümkün olmayacağını belirtti.

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması sürecine değinen Espen Barth Eide, “Bizim hırsımız bu yolu beraber, liderler ve Kıbrıs halkı ile yürümektir, bu yolu sizin için yürüyemeyiz” şeklinde konuştu.

—-

Eide: Turkish referendum is not an argument for not talking [Full CNA interview]

UN Special Adviser Espen Barth Eide does not see an external force behind the absence of meetings between the two leaders, he said in the full interview with the Cyprus News Agency published on Saturday.

The Greek Cypriot side and Greece are insisting there is no point going back to the table until the constitutional referendum is over in Turkey in the middle of next month. They say Ankara is distracted and no progress on Cyprus can be made in the immediate period.

However, Eide said the situation was “quite the contrary” and that allowing a prolonged pause could negatively the dynamics.

cyprus-mail.com/2017/03/11/eide-turkish-referendum-not-argument-not-talk-full-cna-interview/