Eide:Kıbrıslı Rum ve Türklerin endişelerin karşılanması konusunda başka formüller bulunması gerekiyor

BM Genel Sekreteri`nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, BM Güvenlik Konseyi`nin Kıbrıs sorunundaki rolünün önemli olduğunun ancak Konsey`in Konferanslara katılma emsali olmadığını söyledi.

Eide, BMGK`nin üyelerini bilgilendirmesinin ardından Kıbrıs Haber Ajansı`nın New York muhabirine (Apostolis Zoumpaniotis) açıklamada bulunarak, GK`nin Kıbrıs misyonuna talimatlar verdiğin, bu nedenle oynadığı rolün çok önemli olduğunu ve bundan dolayı BMGK`nin üyelerinin sürekli Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi`nin böylesi konferanslara katılması emsali olmadığını ancak Genel Sektreterin Konsey`e bilgi vermek için iki lideri BM`ye davet edebileceğini söyledi .

Eide, “tabii ki mümkündür ve bir aşamada iyi bir fikir olabilir” dedi.

Kıbrıs Konferansına değinen Eide, konferansın şeklinin tüm katılımcılar tarafından anlaşılan bir şekil olduğunu belirterek “ben konu üzerine karar vermedim. Diğer katılımcılar karar verdi. Katılımcılar bu şekli en doğru olarak nitelediler” dedi.

BM Güvenlik Konseyinin kapalı oturumu sırasında yaptığı bilgilendirmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Eide Konferans konusunda iyimserliğini ifade etti.

Konferans ile ilgili Kıbrıs Haber Ajansı`nın başka bir sorusunu yanıtlayan Eide, Kıbrıs`taki iki tarafın garantör ülkelere açılış yapılması için zamanın geldiğine inandıklarını ve garantör ülkelerin de aynı fikirde bulunduklarını ve herkesin Konferansa katılmaya karar verdiğini ifade ederek “bunun için bu konferansın yapılmasına karar verdik” dedi.

Eide, devamla, güvenlik konusunun karmaşık bir mesele olduğu görüşünü ifade ederek her iki tarafın da değişik şeyler istediklerini belirterek “bir taraf orduların ayrılmasını ve garantilerin sona ermesini, diğer taraf ise bunların devam etmelerini istiyor” dedi.

Kıbrıslı Rumların endişelerinin karşılanması ve aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin güvenliği konusundaki endişelerin karşılanması amacıyla başka formüllerin bulunması gerektiğine işaret eden Eide, Türkiye`nin Konferans yoluyla böyle bir diyaloğun yapılması konusunda pişman olduğu yönündeki iddiaları reddetti ve “böyle bir şey hissetmedim. Tüm oyuncular zaman uygun olduğunda bir son verilmesini istiyor” dedi.

Konferansın yüksek bir seviyede ne zaman yapılacağıyla ilgili bir soruya Eide, konu üzerinde bir tarih belirlenmediğini, bir kaç hafta veya bir kaç ayda yapılabileceğini söyledi.

Mont Pelerin`de Ocak ayında yapılan görüşmeler hakkında Espen Barth Eide, görüşmelerin başarılı olduğunu ve teknokratların kendi liderlerini bilgilenmek istediklerini söyledi.

Eide, “gelecek günlerde onlarla temaslarda bulunacağım ve bunun ardından bir tarih belirlenmesini dilerim” şeklinde konuştu.

Eide, garantör ülkelerinin sadece Kıbrıslılar tarafından ele alınması gereken konular olduğu konusunda hem fikir bulunduğunu belirtti.

Yetkili, “her masada değişik konular var ve bir masadaki konuların çözümlenmesi için diğer masanın üzerinde ne olduğunu bilmek gerekir” dedi.

Kıbrıs sorunundaki iç konuların konferans sırasında ele alınacak olan konular olmadığını açıklayan Eide, garantör ülkelerinin beş başlık üzerine müzakerelere katılmadıklarını söyledi.

Espen Barth Eide, 26 Ocak tarihinde Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı arasında yapılacak görüşmeye katılmak amacıyla adaya dönüyor.

Askıda bulunan beş başlık ile ilgili yaklaşık 50 konu hakkında Eide, “aslında bu konulardan stratejik önem taşıyan konuların sayısı küçüktür” dedi.

Çözümün uygulanması konusuna değinen Eide, bu konuda BMGK üyelerini bilgilendirdiğini belirterek “konu üzerinde ilerleme yok. Tarafların çözümün uygulanması konusunda daha niyetli olmalarını istedim. Oraya gideceğiz ancak daha çok şey yapılması gerekirdi” dedi.

ABD yeni hükümeti ile görüşme yapılması konusunda şahsen bir Amerikanlı üst düzey yetkisiyle yaptığı görüşme sırasında talepte bulunduğunu ifade eden Eide, kendisinin onlarla görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.