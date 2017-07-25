Eide:İsviçre’deki sorun bütün konuların pakete konulamamasıydı…Rum ve Yunan hükümetlerinden Eide’ye tepki

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre’deki sorunun, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların bir pakete konulamaması olduğunu söyledi.

Rum radyosu Eide’nin, Türkiye’nin garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği ancak Türk askerinin derhal çekilmesini kabul etmediği söylemini bugün de tekrarladığını, gizlilik gerekçesiyle detay vermediğini duyurdu.

Anastasiadis’le 2 saatten fazla süren görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İsviçre’deki sorunun, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların pakete konulamaması olduğunu belirten Eide, BM’nin ne zaman istenirse, Kıbrıs’taki iki tarafa yardımcı olma taahhüdüne bağlılığını yineledi.

Eide, karmaşık bir durumda olunduğuna işaret ederek “prosedürün yeniden yapıştırılması için tarafların görüşlerinin harmanlanmasına çalışılacağını söyledi, “Bu zor olacak” dedi.

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis ise Eide’nin, Türkiye’nin garantilerin kaldırılmasını kabul ettiği söyleminde ısrar etmesi halinde Rum yönetiminin Crans-Montana müzakerelerinin tutanaklarını basına vermek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Hristodulidis, “Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin gerçekleri öğrenmesi için tutanakların yayınlanması gerekir” dedi.

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RUM VE YUNAN HÜKÜMETLERİNDEN EIDE’YE TEPKİ

Yunanistan ile Güney Kıbrıs, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eıde’yi, son günlerde yaptığı açıklamalar sebebiyle Birleşmiş Milletler’e şikayet edecekler.

Fileleftheros gazetesi, “Atina ve Lefkoşa’yı Kızdırdı” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eıde’nin son günlerde yaptığı açıklamalarıyla Rum ve Yunan hükümetlerinin tepkisini çektiğini yazdı.

Gazete, “Eide’nin, Kıbrıs sorununda gerçekte olanlardan çok farklı bir izlenim vermeye çalıştığını ve anti diplomatik davrandığını” iddia ederek, Yunan hükümetinin Cuma günü bu konuda BM nezdinde girişimde bulunduğunu, Rum Yönetiminin de sert tepki vermesinin beklendiğini aktardı.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Eide’den, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6 Temmuz gecesi gerçekleştirilen yemekte “müdahale haklarının ve garanti anlaşmasının çözümün ilk gününden kaldırılmasını kabul edip etmediğini” net biçimde söylemesini talep etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Eide’nin tutumuna yönelik Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Eide’nin olayları olmasını istediği gibi gördüğü” şeklindeki açıklamasına atıfta bulundu.

Hristodulidis, Çavuşoğlu’nun 11 Temmuz tarihinde yaptığını iddia ettiği “Türkiye’nin müdahale hakkının ve garantilerin kaldırılmasını ve Türk askerinin bir takvim çerçevesinde adadan çekilmesini öngören önerileri kabul etmemiz mümkün değildir” şeklindeki açıklamasına değindi ve Eide’den bu sözleri açıklamasını beklediklerini vurguladı.

Hristodulidis, “Eide’nin, beklentiler yarattığı ve tüm görüşmelerin ön hazırlıklarının yapılmasında, ya da yeterince yapılmamasında katkısı bulunduğu için kendi kendisini de eleştirmesi gerektiğini” söyledi.

Politis gazetesi ise, BM İyi Niyet Misyonu raporunun hazırlanmasına bu hafta başlanılacağını, bu yüzden de Kıbrıs sorununda gelecekte atılacak adımlar konusunda, içerisinde yer aldığımız haftanın önem taşıdığını belirtti.

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