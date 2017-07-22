Eide’den Rum tezlerine destek… Yabancı askerler konusunda uzlaşı oluşmadığı için nihai sonuca varılamadı

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında KHA’na verdiği demeçte Crans Montana’da yapılan Kıbrıs müzakerelerinde nihai sonuç olabilecek noktaya ulaşılamamasının çözümü engellediğini belirtti.

Eide demecinde “kolektif başarısızlıktan” söz etti ve “bunun orada olan herkesi kapsadığını” belirtti. Eide 1960 garantileri konusunda ilerlemeler sağlandığını ama yabancı askerler konusunda uzlaşı oluşmadığını ve nihai sonuca varılamadığını ifade etti.

Eide iç konularda Kıbrıs Rum tarafından çok yapıcı ve önemli bazı açılımlar geldiğini belirtti. 6 Temmuz gecesi gerçekleşen ve Cuma sabah saatlerine kadar devam eden ortak yemeğe değinen Eide odada olan herkesin bir yere varılamayacağını gördüğünü, güvende azalma olduğunu belirtti.

Eide Konferans için iyi hazırlık yapılmadığı eleştirilerine de değinerek BM’nin gerekli hazırlığı yapmadığını söylemenin paradoks olduğunu ifade etti. Eide konferans için bir kaç ay hazırlık yaptıklarını, belki hazırlıklı olmayanın sorumlu olan kişiler olduğunu belirtti.