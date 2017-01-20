Eide: Mont Pelerin’deki görüşmeler başarıyla tamamlandı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre’nin Mont Pelerin’de 18- 19 Ocak tarihleri arasında yer alan teknokratlar seviyesindeki görüşmelerin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Eide, Mont Pelerin’deki görüşmelerin olumlu bir iklim içerisinde gerçekleştiğini ve katılımcıların çalışmaların tamamlanmamasından dolayı görüşmeler hakkında bilgi vermemeye karar verdiklerini belirtti.

Eide açıklamasında, “Kıbrıs için konferansı, teknokratlar seviyesinde İsviçre’nin Mont Pelerin’de 18-19 Ocak tarihleri arasında yer aldı” dedi.

Eide, devamla, 12 Ocak tarihinde Cenevre’de yapılan Üst Düzey toplantı sırasında oluşturulan çalışma grubunun, konferans sırasında verilen talimatlar çerçevesinde çalışmalarını başarıyla tamamladığını açıkladı.