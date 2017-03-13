Eide: Kıbrıslılar, birlik olarak mı yoksa ayrı olarak mı daha güçlü olduklarına karar vermeliler

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, cumartesi günü yaptığı açıklamada , Kıbrıslıların bir birlik olarak mı, yoksa bölünmüş olarak mı daha güçlü olacaklarına inandıkları konusunda bir seçenek önünde bulunduklarını ve bu seçeneği erken zamanda yapmaları gerektiğini vurguladı.

Lefkoşa’da Büyük Han’da, her cumartesi kahve için toplanan bir grup Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk dostlarla bir araya gelen ve Kıbrıs Haber Ajansının sorularını yanıtlayan Eide, sivil toplum örgütlerinin çözümü destekleyen bir ses olarak oynadıkları role değindi.

Eğer insanlar Kıbrıs’ta bir çözüme inanıyorlarsa bunun lehinde konuşma zamanı geldi, çünkü, içtenlikle, durumun birkaç ay önce olduğu gibi, iyi olmadığına inanıyorum” dedi.

Eide sözlerine devamla şunları söyledi: “Kısıtsız zamanımız yok ve bunu sadece liderlere bırakamayız”.

“Liderlerin olması da gereklidir, ancak, onların da toplumun desteğine ihtiyaçları var”.

“İnsanlar günün sonunda ne tür seçenekler yapmaları gerektiğine karar vermelidirler”.

“Birlikte mi, yoksa ayrı olarak mı daha güçlü olduklarına inandıklarına karar vermeliler. Bu, her Kıbrıslının kendi seçeneğidir ve en erken bir zamanda karar vermelidirler”.

Sivil toplum örgütlerinin barış sürecindeki önemiyle ilgili olarak “şimdi artık liderlerin buluşmadığı bir dönemde, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları içinde bulunanların ve barış çabalarının ürün vermesi gerektiğini destekleyenlerin bunun lehine konuşma zamanı geldi”.

“Müzakere açısından durum biraz sakin olduğu için sivil toplum örgütlerinin organize olmamaları için bir neden yoktur”.

Orada bulunanlara hitaben, birisinin cumartesi gününü geçirmek için bu alana gelmesinin çok güzel olduğunu belirtti. Burada bulunan insanların çok muhteşem olduğunu, geçit noktalarının açıldığı günden beri bu alanda buluştuklarını ve kendisinin de buraya çok sık geldiğini söyleyen Eide, “bu insanların, anlaşmadan önce masadan ayrılmayacaklarına emin olabilirsiniz” dedi.

“Cumartesileri burada buluşuyorlar ve buradaki hava çok üretici ve barış için gerçekten çalışan insanlar tanımak çok güzel”.

Bu dostane konuşmayı ilerletmek isteyip istemediğiyle ilgili bir soruya, Büyük Han’da, kahve içerek birbirleriyle tartışan bu arkadaş grubunun “bir örgüte dönüşmelerini istiyorum. Bunu yapmak istemediklerini sanmıyorum”.

“Bunun yanı sıra, bununla uğraşan sadece basit halk değil, platformlar, örgütler, iş örgütler, sendikal örgütler, sivil toplum örgütleri dini örgütler var” dedi.