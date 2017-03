Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Eide: Kıbrıslılar, birlik olarak mı yoksa ayrı olarak mı daha güçlü olduklarına karar vermeliler Reviewed by Momizat on Mar 13 . Eide: Kıbrıslılar, birlik olarak mı yoksa ayrı olarak mı daha güçlü olduklarına karar vermeliler BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, c Eide: Kıbrıslılar, birlik olarak mı yoksa ayrı olarak mı daha güçlü olduklarına karar vermeliler BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, c Rating: 0