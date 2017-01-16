Eide: Güvenlik ve garantiler konusunda aşılması gereken zor meseleler var ancak bunun için iyi niyet de var

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı cuma günü Cenevre`de gerçekleştirilen basın toplantısında, güvenlik ve garantiler başlığında aşılması gereken zor konular olduğunu ancak bunun için ortada iyi niyet de bulunduğunu söyledi.

Eide, konferansta yapılan açılış konuşmalarında, “bu uzun anlaşmazlığın şimdi sona erebileceği, birleşik federal bir Kıbrıs olabileceği ve aynı zamanda güvenlik konusunda, tüm taraflarca kabul edilebilecek bir uygulama bulunması yönünde güçlü bir umut mesajı verildiğini” vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan`ın, Türkiye`nin daima Kıbrıs`ta bulunacağıyla ilgili açıklamalarını değerlendirilmesi istenen Eide, perşembe günü gerçekleştirilen – özde olmayan – bazı tartışmaların, tepkilere neden olmuş olabileceğini kaydederek, müzakerelerde sorun olacağına dair bir belirti olmadığını sözlerine ekledi. “Ancak biz bunu (Erdoğan`ın açıklamalarını) not alıyoruz” dedi.

Bu tartışmalarla, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasındaki görüşmelerden mi söz ediyorsunuz? Sorusuna Eide, “Bu değildir” yanıtı verdi.

BM diplomatı, son günlerin Kıbrıs müzakereleri için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı, 12 Ocak’ta Cenevre’de yer alan Kıbrıs konferansı konusunda da “Çok iyi bir dizi açılış konuşması olmuştur. Dikkatle dinledim. Tüm konuşmalarda, uzun zamandan beri devam eden bu anlaşmazlığın şimdi artık tarihe gömülebileceği, birleşik bir federal Kıbrıs’ın ortaya çıkabileceği ve bütün taraflar için karşılıklı kabul edilebileceği bir güvenlik düzenlemesine kucak açılabileceği ümidi güçlü bir mesaj olarak verilmiştir” dedi.

Öğleyin bu görüşmeyi izleyen çalışma yemeğinden de söz eden Eide, burada asıl konuların özüne daha ayrıntılı girildiğini, açık ve içten bir görüş alışverişi yapılarak kendilerine iki şeyin teyit edildiğini söyledi: “Bir, halledilmesi gereken zor konular olduğu ve iki, bütün katılımcıların ve öğle yemeğine katılan herkesin bunları aşmaya istekli oldukları.”

Konferansın aldığı kararla ilgili olarak da Espen Barth Eide, 18 Ocak’ta ‘aynı taraflardan üst düzey memurların bir araya gelerek daha sonra görüşülecek olan çok üst siyasi düzeyde prensipler arasında, belirli görüşler, belirli olası seçenekler, olası öneriler üzerinde müzakere değil ama bir nihai görüşme yapısı zemini hazırlamak için bir araya geleceklerini duyurdu.

Konferansın siyasi düzeyi için bilerek bir tarih belirlemediklerini ancak bunun yakında, belki de bu ay içinde olacağını belirtti.

Konferans’ın başarıyla yapıldığını ve bu konferanslarda normal olduğu gibi devam edeceğini ifade eden Eide, bir soruya yanıtında şöyle dedi:

“Bazı görüş, fikir ve tavsiyeler paylaştık.Onlara öneri diyemem. Çünkü benim için öneri demek daha yapısı olan bir şey demektir ve bu ikinci aşamada, memurlar düzeyinde olabilecek bir şeydir.”

“Daha resmi olan sabahki oturumda her konuşmada yaratıcı fikirlerimiz ve daha gayrı resmi görüş alışverişlerimiz olmuştur, Bunlar, insanların, sadece eski belgeleri yüksek sesle okumak için değil, düşüncelerle geldiği açısından bakıldığında çok ilgi çekici görüşlerdi. Ancak bunlar henüz bir öneri değildir ve bu grubun yapacağı budur.”

BM diplomatı,Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı arasında görüşülen konuların da tamamlanmaya yakın olduğunu ancak henüz burada tamamlanmadığını, çünkü liderler tarafından görüşülen beş başlıkta bunların ‘ancak güvenlik ve garantiler başlığı olan altıncı başlıkta neler olduğu bilindiğinde kapanabileceğine dikkat çekti.

Kıbrıs Konferansı’na paralel olarak iki tarafın beklemede olan konuları kapatmaya devam edeceklerini çünkü bunun bağımsız konular olduğunu belirten Eide, “Dolayısıyla Kıbrıs konferansı çatısı altında hem paralel giden hem de olması gereken fenomenlerimiz vardır” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı şöyle devam etti:

“Şimdi bulunduğumuz yerden mutluyuz. Oluşturulan çalışma grubunun hepsi Cenevre’de olduğu için ilk görüş alışverişleri başlamıştır.”

“Ülkelerine döndüklerinde yapacakları, kendilerini çarşamba gününden itibaren Kıbrıs’la ilgili konferans için söz konusu konular üzerinde daha ayrıntılı olmaya çalışmak olacaktır.”

“Bu kolay bir şey değildir ancak istek vardır. Zaman kaybedemeyiz ve ben gerçekten bütün ilgili tarafların, bu zamanı en uygun biçimde kullanarak çarşamba günü görüşmelere başlamak için kendilerini hazırlayacaklarına ve kendilerini ifade edeceklerini umuyorum.”

“Fazla gün yoktur ve sanıyorum şimdi bir hız vardır. Büyük siyasi gelişmeler bize, bu günleri hemen hemen emin olarak olabildiğince etkin, olabildiğince yapıcı bir ruhla kullanmamızın çok önemli olduğunu hatırlatıyor.”

Bir soruyu yanıtlayan Eide, bazı heyetlerin gelecek oturuma hemen şimdi başlamak istediklerini ancak bir heyetin hazırlıklık için birkaç gün istediğini, bunun illa ki dramatik olması gerekmediğini, bulundukları günden başlayarak dört beş gün sonra, çarşamba günü başlayacaklarını, bunun devam eden bir süreç olduğunu, konferansın devam ettiğini, oturumlarda bitmeye yakın makul kısa bir süre içerisinde bu tür isteklerin olabileceğini kaydetti.

Garantiler konusundaki bir soruya yanıtında da Eide, “Bugün bildiğimizin yerine başka bir şey konabilir. Buna hala başka bir şey şeklinde bakma istekliliği vardır ancak tabii ki tek seçenek iki tarafın da kabul edebileceği bir şeydir. Kusurlu bir seçenek, neredeysek orda kalmamıza neden olur” dedi.

AB’nin rolü konusunda da Espen Barth Eide, “Onların konferansta katılımcı olmadıklarını, konferansa tavsiye ve tamamlayıcı bilgiler verdiklerini, AB’nin konuyla ilgili olduğunu, uzmanlık, destek ve tavsiye vereceklerini bildirdi.

Cenevre’de dönüşümlü başkanlık konusunun iki lider arasında görüşüldüğünü ancak henüz sonuçlanmadığını duyuran Eide, mülkiyet konusunda da, müzakerelerin başında, mülkiyet hakları ellerinden alınmış olanlara mülkiyet hakkında tamamen saygı gösterilirken şimdiki kullanıcılar için zorluğu en aza indirecek yeterli anlaşma için bir yılı aşkın bir süredir önemli bir atılım olduğunu hatırlattı.

BM diplomatı, “Bu çerçeve uzun zamandan beri vardır. Üzerinde uğraştığımız ona nihai bir tanım verebilmektir. Çünkü dediğim gibi şeytan ayrıntıda gizlidir ve küçük tanımlar, örneğin duygusal bağın kimin denklemin hangi tarafında kalacağı üzerinde önemli etkisi olacak” şeklinde konuştu.

İki tarafın sunduğu haritaların ne olacağı sorusuna da Eide, başka türlü karar verilene kadar haritaların Palais des Nations’da kalacaklarını söyledi ve “Bu karar haritalarla ilgili tarafların bundan sonra ne istedikleri temelinde olacaktır. Dolayısıyla muhtemelen bir noktada, haritayı nihai hale getirmek için bu konuyu tekrar açtığımızda, tabii ki önerilerden söz edeceğiz” dedi.

Bir başka soru üzerine Eide, ilk beş başlık üzerinde tam bir anlaşma olursa altıncı başlığı tamamlamanın daha kolay olacağını kaydetti ancak bütün güvenlik konuları güvenlik ve garantiler başlığında olmadığı için öyle olmayabileceğini, güvenlik ve garantilerin prensipte anlaşmalarla ilgili olduğunu hatırlattı.

“İnsanlar başarılı bir müzakere gerçekleştirmek istiyorlarsa, bir tarafta bir şey elde etmek istendiğinde, öteki tarafta bir şey vermek gerektiğini anlamaları gerekir. Her savaşı kazanmaya çalışmayacaksınız” diyen Eide, Kıbrıs’taki İngiliz üsleriyle ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:

“Birleşik Krallık önceden bir yeniden birleşme olması durumunda, egemen bölgelerin bir bölümünü Kıbrıs’a yeniden birleşme hediyesi olarak geri vereceğine söz vermiştir ve bu söz son dönemlerde tekrarlanmıştır. Dolayısıyla hala masadadır.”

Kıbrıs konferansında, temsilciler düzeyinde garantiler ve güvenlik konusu ve bunlar için gerekenleri saptamak için 18 Ocak’ta görevine başlayacak bir çalışma grubu kurulmasına karar verilmişti.

Karara göre konferans, çalışma gruplarının görüşmeleri sonucunda ortaya çıkacak duruma göre siyasi düzeyde devam edecek. Buna paralel olarak fasıllarla ilgili diğer beklemede olan konularla ilgili müzakereler Kıbrıs’taki iki taraf arasında devam edecek.