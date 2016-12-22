Eide: Cenevre’ye katılacak olanlara resmi davet gönderilmedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, BM’nin Kıbrıs’ta bir çözüm için gelecek yılın başında Cenevre’de yapılacak görüşmeler için katılımcılara resmi davet gönderilmediğini bildirdi.

Çarşamba günü Lefkoşa’da Nicos Anastasiades ile yaptığı görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Eide, Cenevre’ye katılacaklarla ilgili bir soruyu yanıtlarken “Katılma konusunda şüpheleri yok. Katılımcıların garantör güçler ve AB olacağı açıktır. Diğer katılımcılar da gerekirse davet edilebilir. Bunun daha tartışılması gerekiyor” dedi.

Espen Barth Eide, Yunanistan ve Türkiye liderliğinin belli bir tarih olmamasına rağmen Cenevre’den önce bir görüşme hazırlığı yapmalarından cesaret bulduğunu ifade etti ve “Sanırım (görüşme) Yeni Yıl’dan hemen sonra olacak ancak henüz açıklayabileceğim bir tarih yok ve açıklamayı yapmak da onlara düşer” şeklinde konuştu.

Akıncı’yla da görüşen BM yetkilisi, her iki liderle görüşmenin yapıcı ve önemli olduğunu, Noel’den önceki son toplantı öncesine hazırlık niteliği taşıdığını belirtti.

Eide, perşembe günü liderlerin 1 Aralık’taki akşam yemeğinden bu yana meydana gelen gelişmeleri görüşmelerinin beklendiğini, ancak 9 Ocak 2017’de başlayacak görüşmelere de hazırlık yapacaklarını bildirdi.

Katılımcılarla ilgili olarak Espen Barth Eide, “Kendilerine resmi bir davet göndermeden temas ettik” dedi ve 1 Aralık’la ilgili liderlerin yaptığı açıklamayla ilgili olarak referansının üzerinde anlaştıkları format olduğunu kaydetti.

BM’nin Güvenlik Konseyi üyelerine ya da AB’ne davet mektubu gönderip göndermeyeceği sorusunu da Eide şöyle yanıtladı:

“Bununla ilgili daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Konferansa kesinlikle katılacak olanlar bunu çok iyi biliyorlar ve hazırlık içindedirler.”

Hazırlıkların yapılmakta olduğunu, bazı konular üzerinde anlaşma gerektiğini ifade eden Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Danışmanı, “Cenevre’deki bu toplantılardan azami sonuç almak için her iki taraf da zamanı en iyi şekilde kullanabilmek için çok çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Eide, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşecek olmasının önemli olduğuna dikkati çekti ve şöyle devam etti:

“Ana rolde olanlar arasında Kıbrıs dışında bazı diyalogların olması gerekiyor. Cenevre öncesi bir görüşme gerekiyor. Ben kendilerini bu görüşmenin Cenevre öncesi olması konusunda teşvik ediyorum.”

Henüz bir tarih olmamasına rağmen Yunan ve Türk hükümetlerinin konuyla ilgili temasta olduklarına işaret eden Espen Barth Eide, son olarak Genel Sekreterliğe atanan António Guterres’i da bunun içinde tuttuğunu, onun da konferans sırasında BM’nin başında olacağını hatırlattı.