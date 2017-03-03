Eide-Anastasiades görüşmesi…(english-görüntülü haber)

Eide Anastasiades ile görüşmesi…

BM Genel Sekreteri`nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, hem Nikos Anastasiades hem de Mustafa Akıncı`nın Kıbrıs müzakerelerdeki çıkmazı aşmak için niyetli olduklarını söyledi.

Eide, Cuma günü Nikos Anastasiades ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunarak, görüşmeyi “çok iyi bir görüşme” olarak niteledi.

Anastasiades ile Kıbrıs müzakerelerde oluşan çıkmazı aşmak amacıyla ele alınacak yöntemler ve müzakerelerin yeniden başlaması için atılması gereken adımlar üzerinde görüş teatisinde bulunduklarını ifade eden BM yetkilisi, görüşmede ayrıca, zamanın en uygun bir şekilde kullanılması ve askıda bulunan konularla ilgili metodolojinin ele alınmasının öneminin ele alındığını açıkladı.

Eide, Anastasiades`in müzakerelerdeki metodolojinin yeniden gözden geçirilmesinin önemli olduğu ile ilgili görüşünü paylaştığını vurgulayarak konuyu Akıncı ile cumartesi günü yapacağı görüşmede ele alacağını söyledi.

Yetkili, her iki liderin hayatının büyük bir bölümünü çözüme adadıklarını ve 22 ay müzakere yaptıklarını ifade ederek, her iki liderin müzakerelerin devam etmesi için niyetli olduklarını söyledi.