Economist: NATO Zirvesi’nde birçok liderin aklında Türkiye’deki nükleer bombalar olacak

İncirlik 2016’daki başarısız darbe girişimi bağlantılı

olarak diplomatik gerginlik konusu olmuştu

İngiltere’de yayımlanan haftalık The Economist dergisi,

Türkiye’de konuşlandırılmış Amerikan nükleer silahlarının ABD ve Avrupalı NATO

müttefiklerinde kaygılara yol açtığını yazdı. Dergiye göre, gelecek hafta

Londra’da yapılacak NATO Zirvesi’nde birçok liderin aklında Türkiye’deki

nükleer bombalar olacak.

ABD’nin, NATO’nun nükleer paylaşım programı kapsamında

Avrupa’daki 5 ülkede toplam 150 nükleer başlık konuşlandırmış olduğunu

hatırlatan Economist, bunların çoğunun tahminen 60-70 başlık ile Türkiye ve

İtalya’da kalanların da Belçika, Almanya ve Hollanda’da konuşlandığını aktardı.

Nükleer silahlarla ilgili kaygıların en çok Türkiye odaklı

olduğunu kaydeden Economist’teki yazıda bunun perde arkası şöyle anlatıldı:

“Amerikalı yetkilileri en çok kaygılandıran,

Türkiye’nin güneyinde, Suriye sınırına kara yoluyla birkaç saat mesafedeki

İncirlik Hava Üssündekiler. 1960 darbesi ve 1975’de iki ülke arasında yaşanan

diplomatik çatışmada Amerikalılar bombaları çekmeyi düşünmüşlerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı 2016’da yapılan başarısız darbe

girişimi sırasında, isyancıların elindeki F-16 savaş uçaklarına yakıt ikmali

yaparak İstanbul ve Ankara’yı tehdit etmelerine olanak veren tankerler

İncirlik’ten kalkmıştı. Erdoğan rejiminin buna yanıtı üssün elektriğini kesmek

ve komutanını gözaltına almak oldu.

“Bu Washington’da silahlarının güvenliği ve Türkiye ile ilişkiler gerginleştiğinde bu silahların rehin alınması riski konusunda alarm zillerinin çalmasına yol açtı. İncirlik Üssü’ne üst düzey yetkililer yollandıysa da bombaların çekilmesine gerek olmadığı sonucuna varıldı. Nükleer savaş başlıkları sadece bir kod kullanılarak aktif hale getirilebiliyor ve saklandıkları kasalar elektrik kesintisi durumunda kendiliğinden kilitleniyordu. Bu da Amerikan güçlerine, gerektiğinde üsse askeri güç kullanarak ulaşmak için zaman sağlıyordu. Ne var ki son yıllarda Amerika yine de bombaları üsten gizlice kaçırıp yerine kuru sıkı başlıklar takmayı düşündü.”

www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50599538