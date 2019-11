Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Economist: NATO Zirvesi’nde birçok liderin aklında Türkiye’deki nükleer bombalar olacak Reviewed by Momizat on Kas 29 . İncirlik 2016'daki başarısız darbe girişimi bağlantılı olarak diplomatik gerginlik konusu olmuştu İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi, Türkiy İncirlik 2016'daki başarısız darbe girişimi bağlantılı olarak diplomatik gerginlik konusu olmuştu İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi, Türkiy Rating: 0