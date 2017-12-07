EastMed Boru Hattı’nın 2025 yılına kadar çok rekabetçi olması bekleniyor

Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya arasında salı günü Mutabakat Zaptı imza töreninden sonra yapılan açıklamaya göre, inşa çalışmalarının 2025 yılına kadar tamamlanması öngörülen EastMed Boru Hattı’nın çok büyük rekabet edilebilirliği olmasının planlandığı açıklandı.

İmza töreninden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan IGI Poseidon CEO’su Elio Ruggeri, projenin 2025 yılında hayata geçer geçmez ekonomik ortamda görülmesi gerektiğini söyledi.

“Bugün boru hattının 2025 yılında tamamlanmasını bekliyoruz, dolayısıyla bu süre içerisinde pazardaki fiyatlara bakmamız gerekiyor. Beklentimiz, 2025 yılında projenin, fiyatlardaki gelişmelere bağlı olarak ultra rekabetçi, doğal gazın bölgeden ihracatında en rekabetçi seçenekler arasında olmasıdır”.

Ruggeri, 2025’te EastMed Boru Hattı’nın faaliyete geçmeye hazır olacağını, Yunanistan’a bağlantısının maliyetinin 5 milyar avro olarak tahmin edildiğini, İtalya’ya bağlantının da ek bir milyar avro olacağını bildirdi.

Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotrypis de açıklamasında, “Konsorsiyumun görüşü, 2025’e kadar hem makul bir talep hem de fiyatlarda rekabet edilebilirlik olmasıdır” dedi.

Bakan, projenin genellikle 20 – 30 yıl olan ömür süresi içerisinde uygun bir siyasi istikrarın oluşturulması için hükümetler arası bir anlaşmaya gerek olduğunu belirtti.

Bakana göre IGI Poseidon’un hiçbir ticari veya teknik koşulları olmadığını, her ülkenin yargı gücü, çevre veya güvenlik izinleri gerekliliği gibi diğer devletten devlete konularının çözülmesi gerektiğini, ticari, teknik, mali koşullara konsorsiyumun ve piyasaların karar vereceğini vurguladı.

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz ise projenin iki yıl öncesine kadar bir fantezi olarak görüldüğünü çünkü dünyanın hiçbir yerinde, buna benzer başka bir deniz altı doğal gaz boru hattı olmadığını ancak bugün bunun uygulanabilir ve yaşayabilir olduğunu söyledi.

Steinitz, Avrupa’nın yeni kaynaklar bulması, gelecek 30-40 yıl için ek doğal gaz bulması gerektiğini, Kuzey Denizi’ndeki kaynakların azalmakta olduğunu kaydetti.

Avrupa Enerji Komiserinin en iyi replasmanın, İsrail, Kıbrıs ve belki de Yunanistan’daki Doğu Akdeniz gaz alanlarında olabileceğine inandığını duyuran Yuval Steinitz, EastMed Boru Hattı’nın tercih edilebilir bir seçim olduğunu çünkü dahil olan ülkelerin çok güvenilir olduğunu, boru hattının deniz altından olacağını, dolaysıyla kimsenin sabote edemeyeceğini, değişik bölge, ülke veya belediyelerden geçmeyeceğini ifade etti.

İsrailli Bakan “Bu, Avrupa Birliği’nin, Avrupa Enerji Komiseri’nin çok güçlü ve olumlu desteğiyle dört Avrupalı Akdeniz ülkeleri arasında muhteşem bir iş birliğidir ve İtalya, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, aynı zamanda Avrupa’daki diğer ülkeler ve bölge için karşılıklı fayda sağlayacağına inanmaktayım” dedi.

EastMed Boru Hattı projesine dahil olan ülkelerin çok hızlı hareket ettiklerini dile getiren İsrailli Bakan, hükümetler arası nihai anlaşmanın muhtemelen 2018 yazında imzalanacağığı umudunu ifade etti.

Bakan, Lefkoşa’da toplanan ülkelerin bu boru hattını, ne kadar erken o kadar iyi, gerçeğe dönüştürmek istediklerini ifade etti.

Steinitz: Farklı ülkelere başka boru hatları döşenmesini de inceliyoruz

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İsrail’in bu projeye tamamen bağlı olduğunun altını çizen Yuval Steinitz, başka seçenekler düşünseler de, ülkenin doğal gazını ihraç etmek için en vaat edici proje olan bu projenin en zor proje olduğunu da belirtti.

“Başka proje olsa da bunun yapılacağını, bunun diğer projelerle ihtilafının söz konusu olmadığını söyledi.

Türkiye’nin potansiyel rolü ile ilgili bir soruyu yanıtlayan İsrailli Bakanı, değişik piyasalara ihracat yapmak için yeterli doğal gaz kaynakları bulunduğunu, İsrail’in Mısır ve Türkiye’ye birkaç boru hattı düşündüğünü, Ürdün’e bir kara boru hattının hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Steinitz, İsrail gaz alanında daha önce tahmin edilen yaklaşık %10-%20’lik miktardan daha fazla doğal gaz olduğunun şimdi belli olduğunu bildirdi.

Lakkotrypis: Önemli bir dönüm noktasını tamamladık

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Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotrypis, 3 Nisan 2017’de Tel Aviv’de, ilk bakanlar dörtlü zirvesinde varılan görüş birliğinin, Salı günü Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya tarafından tamamlanan çok önemli bir dönüm noktası olduğunu, imzalanan mutabakat zaptının, bu projenin takibinin siyasi taahhüdünü oluşturduğunu ve gönülden desteklendiğini söyledi.

Lakkotrypis, Biz bu projenin, enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin yollarını arayan Avrupa Birliği’nin kaynak güvenliğini destekleyebileceği çok önemli bir ayak olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Enerji Bakanı, projenin statüsünü görüşme fırsatı bulduklarını, konsorsiyumun gerekli olan daha ayrıntılı teknik çalışmalar için ilerleyebilmeye yönelik süre verebileceğini ifade etti.

Lakkotrypis, imzalanan mutabakat zaptının en önemli unsurlarından birinin, boru hattının, yetki alanlarının ve projeyi gerçekleştirmek için gerekli her türlü duruma karar verecek, dört ülkenin gerekli devletlerarası anlaşmayı tamamlamak için özenle çalışacaklarını taahhüt etmeleri olduğuna dikkat çekti.

Gelecek dörtlü toplantı Yunanistan’da olacak

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Yunanistan’ın Enerji ve Çevre Bakanı Giorgos Stathakis ise basına açıklamasında, “Bugün Yunanistan’ın başından beri tam destek verdiği, Avrupa için stratejik yönden çok olumlu olduğunu düşündüğü bir projenin ilerlemesi için büyük bir adım attık” dedi.

Bir sonraki üçüncü dörtlü bakanlar toplantısının Yunanistan’da, ya Atina’da ya da Girit’te yapılacağını duyuran Stathakis, bunun büyük bir proje olduğunu, faydasını içinde olan bütün ülkelerin göreceğini ifade etti.

Bakan Stathakis, birinci ve ikinci bakanlar toplantısındaki şeylerin hızla, zamanında ilerlediğini söyledi; aynı hızla devam edeceklerini umduğunu belirtti.

İtalya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Andrea Cavallari de, ülkesinin, hem ulusal hem de bölge açısından stratejik olarak nitelediği EastMed Boru Hattı’nın projesinin uygulanması ve gelişmesine tam destek verdiğini teyit etti

Büyükelçi Cavallari, İtalya Enerji Bakanlığı’nın Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Enerji Bakanlarıyla birlikte, gelecekteki gelişmeler için 2018’de EastMed Boru Hattı ile ilgili devletlerarası anlaşmayı imzalama hedefiyle Çalışma Grubuyla işbirliği taahhüdünde bulunduklarını bildirdi.

İtalya Enerji Gelişim Bakanı Carlo Calenda ‘nın toplantıya katılmamasını yorumlayan Büyükelçi Cavallari, öngörülemeyen teknik nedenlerden dolayı bakanın toplantıya katılamadığını, bakanın toplantıda kendisini temsil etmek ve mutabakat zaptını imzalamasını istediğini söyledi.