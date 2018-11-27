Dünyanın en yetenekli ülkeleri belli oldu.Türkiye 63 ülke arasında 51’inci sıraya yerleşti

Dünya en yetenekli ülkeleri açıklanırken, 63 ülkenin katıldığı raporda Türkiye’nin 51’inci sıraya yerleştiği görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünyanın en yetenekli ülkelerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in International Institute for Management (IMD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgililere göre, Türkiye’nin yetenekli ülkeler sıralamasında51’inci sıraya yerleştiği görüldü. Türkiye’nin bu sıralamayla Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail gibi ülkelerin gerisinde yer aldığı saptandı Bununla birlikte 2014 yılından sonra Türkiye’de büyük bir düşüş yaşandığı gözlendi. Buna karşın dünyanın en yetenekli işçilerinin İsviçre’de olduğu tespit edilirken, ikinci sırada Danimarka, üçüncü sırada ise Norveç yer aldı. İsviçre’nin ilk sırasına yerleşen listenin son sırasına ise Venezuela yerleşti. Rapor, yatırım, geliştirme ve çekicilik başlıklarında 3 kategoride incelenirken; ülkelerin işgüçleri ve verimlilik gibi başlıkları da değerlendirilen kırımlar arasında yer aldı.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018 yılı içerisindeki haberler içerisinden yetenek başlığı incelendiğinde, 26 bin 829 haberin yansıma bulduğu tespit edilirken, işçilerle ilgili ise yıl içerisinde 100 binin üzerinde yansıma tespit edildi. İşçiler, daha çok geçim sıkıntısı haberleriyle konuşulurken işçi cinayetleri en çok konuşulan bir diğer başlık olarak dikkat çekti.