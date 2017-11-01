Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı, ilk 500’de Türk üniversitesi yok Reviewed by Momizat on . Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP (University Ranking By Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı dünyanın Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP (University Ranking By Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı dünyanın Rating: 0
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Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı, ilk 500’de Türk üniversitesi yok

Haber Tarihi:: 01 Kasım 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP (University Ranking By Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesini sıraladı. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre listede ilk 100’e ve ilk 500’e girebilen Türk üniversitesi yer almadı. İşte dünyadaki en iyi 10 üniversite ve 2 bin 500 üniversite arasında en iyi 10 Türk üniversitesi;

https://www.cnnturk.com/egitim/dunyanin-en-iyi-universiteleri-siralandi-ilk-500de-turk-universitesi-yok?utm_content=bufferf9792&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&page=1

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