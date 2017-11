Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı, ilk 500’de Türk üniversitesi yok Reviewed by Momizat on Kas 01 . Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP (University Ranking By Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı dünyanın Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP (University Ranking By Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı dünyanın Rating: 0