Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 5 Türk üniversitesi yer almasına rağmen düşüş sürüyor

İngiltere’de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan “Times Higher Education (THE)” dergisinin, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” listesinde Türkiye’den beş üniversite ilk 500’de yer aldı.

980 üniversitenin yer aldığı listenin zirvesinde İngiltere’deki Oxford Üniversitesi bulunuyor.

Türkiye’den ilk 300’e giren tek üniversite ise İstanbul’daki Koç Üniversitesi oldu.

Times Higher Education dergisi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve istede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alıyor.

Sabancı ve Bilkent üniversiteleri ilk 400’de yer alırken, Atılım ve Boğaziçi üniversiteleri de ilk 500’de yer aldı.

Times Higher Education Sıralamasındaki En İyi 20 Üniversite

1 – Oxford University (İngiltere)

2 – Cambridge University (İngiltere)

3 – California Institute of Technology (ABD)

3 – Stanford University (ABD)

5 -Massachusetts Institute of Technology (ABD)

6 – Harvard University (ABD)

7 – Princeton University (ABD)

8 -Imperial College London (ABD)

9 -University of Chicago (ABD)

10 -ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology (İsviçre)

10 – University of Pennsylvania (ABD)

12 – Yale University (ABD)

13 – Johns Hopkins University (ABD)

14 – Columbia University (ABD)

15 – University of California, Los Angeles (ABD)

16 – University College London (İngiltere)

17 – Duke University (ABD)

18 – University of California, Berkeley (ABD)

19 – Cornell University (ABD)

20 – Northwestern University (ABD)

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Akademi kan kaybediyor

Türkiye, 77 ülkeden bin üniversitenin değerlendirmeye alındığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” sıralamasında geçen yıla göre daha geriye düştü. Oxford’un birinci olduğu sıralamaya Türk üniversiteleri ancak 301-350 bandından başlayarak girebildi.

Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education (THE) “Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’’nı açıkladı. 77 ülkeden bin üniversitenin yer aldığı listede, Türkiye’den 16 üniversite bulunuyor ancak bu sayının yarısı geçen yıla göre gerilere düştü. Oxford Üniversitesi’nin birinci olduğu sıralamada, Cambridge Üniversitesi ikinci, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi de üçüncü oldu.

[Haber görseli]Yapılan açıklamada, Türkiye’nin önde gelen üç üniversitesinin küresel rekabetin artmasıyla listede gerilediği vurgulandı. THE değerlendirmesine göre, Koç, Sabancı ve Bilkent üniversiteleri ‘azalan öğretim itibarı’ ve ‘atıf etkisi’ nedeniyle yerlerini kaybettiler. Koç Üniversitesi 251-300 bandından 301-350 bandına, Sabancı Üniversitesi 301-350 bandından, 351-400 bandına, Bilkent Üniversitesi de 351-400 bandından 401-500 bandına geriledi.

Atılım Üniversitesi de büyük oranda, akademik etkisinin az olması (atıf) ve akademik personel arasında doktora oranının düşüklüğü nedeniyle 401- 500 bandından 601-800 bandına düştü.

Değerlendirmede, Türkiye’deki akademik özgürlükler konusundaki uluslararası endişelerin, gelecekte ülkenin uluslararası akademisyen bulmasını ve araştırma performansını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

‘Türkiye hayal kırıklığı’

THE Sıralama Editörü Phil Baty, Türk üniversitelerinin durumuyla ilgili şunları söyledi:

“Özellikle Asya ülkeleri sürekli yükselirken Türkiye’nin düşüş göstermesi hayal kırıklığı yarattı. Sonuçlar, Türkiye’deki akademik özgürlükler konusundaki dünya çapındaki endişelerin ülkenin gelecekteki performansına zarar verme ihtimalini ve yüksek öğrenim sektöründeki küresel rekabeti gösteriyor.’’

Asya Avrupa’yı tehdit ediyor

Avrupa’daki üniversiteler, ilk 200’deki kurumların yarısını oluştursa da Asya üniversiteleri ile sert rekabete devam ediyorlar. 14 yıllık sıralama tarihinde ilk kez iki Avrupalı kurum ilk iki sırayı paylaştı. Ancak, Asya üniversitelerinin yükselişi, sıralamalarda Avrupa’daki kurumları tehdit ediyor. Örneğin, Çin’in önde gelen iki üniversitesi, Almanya’nın ünlü üniversitesi LMU Münih’i geçmiş durumda.

Bbc-Cumhuriyet