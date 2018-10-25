Dünyanın en güvenli şehri belli oldu

2018 yılının ilk yarısının güncel verilerine bakıldığında, dünyanın en güvenli şehri Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi oldu.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerindeki farklı şehirlerin güvenlilik oranlarını ele alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Numbeo verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en güvenli şehri Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi oldu. Abu Dabi sadece yüzde 11,74 suç oranına sahipken, onu ikinci sıradan takip eden şehir,yüzde 13,11 suç oranıyla Katar’ın başkenti Doha olarak belirlendi. Listenin üçüncü sırasında yer alarak en güvenli şehirler kategorisine adını yazdıran diğer bir il ise yüzde 13,79 oranla Osaka (Japonya) olarak görüldü. Buna karşın dünyanın en güvensiz şehri yüzde 85,18 suç oranıyla Honduras’tan San Pedro Sula olarak kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİSİ ESKİŞEHİR

Araştırma 338 şehri kapsarken, Türkiye’den Eskişehir’in en güvenli il olduğu görüldü. Böylelikle suç oranı sadece yüzde 18,36 olan Eskişehir’in 12’nci sıraya yerleştiği görüldü. Listede birden fazla Türk şehri olduğu görülürken, Bursa’nın da yüzde 22,96 suç oranıyla 27’nci sırada olduğu kaydedildi. İzmir’de ise suç oranı yüzde 27,16 oranında seyrederken bu oran İzmir’i 48’inci sıraya yerleştirdi. Listede Ankara ve İstanbul’da yer alırken bu şehirlerdeki güvenlilik oranının daha düşük olması dikkat çekti. Böylelikle, Ankara’daki suç oranı yüzde 42,76 olurken, İstanbul’da bu oran yüzde 49,83 şeklinde görüldü. Ankara ve İstanbul bu istatistiklerle beraber yarı güvenli statüsünde yer aldı.

PRNet ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılını kapsayan incelemede, suç oranları ve güvenlik başlığı altında 317 bin 737 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde en çok hırsızlık, taciz/tecavüz ve yaralama haberlerinin konuşulduğu görüldü.